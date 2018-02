Icardi in gruppo | nel derby ci sarà

Spalletti perde Icardi e invoca il gruppo : Con la vittoria che manca in campionato dallo scorso 3 dicembre la crisi di risultati è evidente. Il mercato non ha dato l'aiuto che si sperava, solo qualche innesto potenzialmente utile ma non decisivo. E allora per l'Inter non resta che fare quadrato, compattarsi, cercare serenità e provare ad invertire una tendenza assai negativa, anche grazie al fatto che le altre in corsa per un posto Champions non stanno andando a tutta. ...