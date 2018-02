Icardi e Wanda rispondono alle fake | querele a raffica per riviste e siti

Wanda Nara e Icardi - pronta la battaglia legale contro gli 'inventori' dello scandalo sessuale : battaglia a colpi di carte da bollo: Mauro Icardi e Wanda Nara non ci stanno e depositano denunce-querele a tutela della loro reputazione. È la stessa Wanda a darne notizia con un tweet sul proprio ...

Desiree Maldera - ancora voci : la rivelazione su Icardi e Wanda Nara

Inter - Facchetti rimprovera Wanda Nara : “sta inguaiando Icardi” : Gianfelice Facchetti, figlio di Giacinto, ha voluto mandare un messaggio da Interista a Wanda Nara, la compagna del capitano dell’Inter Icardi. Parlando alla Domenica sportiva, Facchetti ha un po’ bacchettato la compagna ed agente di Maurito: “Cara Wanda, abbiamo letto il post su Instagram che parla delle porcherie messe in giro sui social. Ha fatto bene a tutelare te stessa e i tuoi figli. In qualità di mamma e moglie di Mauro. ...

WANDA NARA/ La moglie di Icardi si sfoga sui social - interviene Spalletti : “Queste per voi sono notizie?” : WANDA NARA: la moglie di Icardi mette a tacere i gossip hot sullo spogliatoio dell'Inter nati dopo la scomparsa dei like di Brozovic e Perisic. Lo sfogo sui social suona come una minaccia..(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 17:24:00 GMT)

Wanda Nara e Mauro Icardi sempre sotto tiro - spunta una foto che fa discutere : Quello che si scatena intorno a Mauro Icardi e Wanda Nara è sempre un fenomeno mediatico difficilmente controllabile e molto difficile da gestire. Mauro Icardi, in quanto calciatore e capitano dell'Inter, e Wanda Nara, in quanto moglie del calciatore e donna molto attiva sui social, fanno spesso parlare di loro. C'è da dire che molte volte i due se la cercano ma la maggior parte delle volte sono tirati in ballo per motivi legati più che altro ...

Inter - tre big europee su Icardi : prove di rinnovo tra Ausilio e Wanda : Messaggio chiaro di Ausilio a Wanda sul fronte Icardi : 'Più si parla di rinnovo e più si rallentano le operazioni'. Il Corriere dello Sport non ha alcun dubbio: ogni giorno adesso può essere quello buono per allungare l'accordo, ma soprattutto ritoccare verso l'alto l'ingaggio e la clausola rescissoria. Anche perché Icardi è stato ...

Wanda Nara ha tradito Mauro Icardi? Dai social la risposta su tutte le furie della argentina : ... sarebbe stato messo in atto come conseguenza dell'audio diffuso attraverso la nota app di messaggistica con le voci di un presunto tradimento circolate nei giorni scorsi e riprese da Cronaca Vera. ...

Furia Wanda Nara : Crisi con Icardi? La pagherete : MILANO - A poche ore dalla sfida con il Benevento che vedrà Icardi tornare in panchina dopo l'infortunio, la moglie Wanda Nara interviene duramente attraverso i social e mette a tacere tutti i ...

Leader a metà e personaggio nella mani di Wanda : Inter-Icardi - è finita? : Quella nerazzurra infatti è una tra le tifoserie più esigenti del mondo e sa riconoscere e apprezzare le qualità di un grande attaccante come l'argentino, ma difficilmente si innamora se poi si ...

Icardi e la vita privata : rivelazioni shock del parrucchiere di Wanda Nara : 1/20 Foto Instagram ...

Wanda Nara : “Due grandi squadre su Icardi - valutiamo il futuro” : Wanda Nara: “Due grandi squadre su Icardi, valutiamo il futuro” La moglie-agente dell’argentino torna alla carica Continua a leggere L'articolo Wanda Nara: “Due grandi squadre su Icardi, valutiamo il futuro” sembra essere il primo su NewsGo.