I ministri di Di Maio | ecco i nomi in lista

Stampa : 'I primi ministri di Di Maio : Tridico - Pesce - Conte - Fioramonti' : ... ex dirigente del ministero, confermata all'Agricoltura; Giuseppe Conte , professore di diritto privato, alla "P.a., deburocratizzazione e meritocrazia"; Lorenzo Fioramonti , docente di Politica ...

Di Maio invia al Colle lista di ministri Gentiloni : «Surreale governo ombra ora» : Luigi Di Maio ha mandato la lista al Quirinale. C’è una dirigente del ministero dell’Agricoltura, un economista al Lavoro e il giurista del caso Bellomo alla Pa. Il premier: «Per la prima volta c’è un governo ombra che si presenta prima delle elezioni»

Di Maio prepara la lista dei ministri e riunisce “un consiglio” prima del voto : Il ministero dell’Economia a un docente di Economia politica dell’Università sudafricana di Pretoria, Lorenzo Fioramonti, quello dell’Ambiente a un generale dei carabinieri, Sergio Costa. Sono i primi nomi che il Movimento 5 Stelle presenta agli elettori in vista delle elezioni di domenica 4 marzo....

Di Maio si fa vanto dei titoli accademici dei suoi 'ministri' : Non conosco Fioramonti, che insegna Economia politica all'Università di Pretoria. Mi sembra tuttavia evidente che Di Maio, accortosi di essere divenuto proverbiale per la mancata laurea, anziché far ...

Di Maio : Lorenzo Fioramonti in squadra ministri : Dal Movimento cinquestelle il candidato premier svela un altro nome della possibile squadra di governo: allo Sviluppo economico proporrà il professore di economia all'università di Pretoria in Sudafrica -