I ministri di Di Maio e il Brexit bill della Scozia Le notizie del giorno in breve

Di Maio presenta la squadra di ministri . Gentiloni : "Surreale un governo ombra ora" : In mattinata la prima riunione della squadra , poi l'invio dei nomi dei ministri via mail al Quirinale. A 5 giorni dal voto Luigi Di Maio chiude la partita del «suo» governo ...

Tridico - Pesce - Conte. Ecco chi sono gli altri 3 ministri di Di Maio - che replica al premier : 'Noi parliamo ai cittadini' - di G. Cerami - : È membro del Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria , Crea, e ha curato alcune edizioni del Rapporto di Stato sull'Agricoltura. Al ministero per la Pubblica ...