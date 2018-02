I dipendenti sono in malattia | chiude la Funicolare di Mergellina Le assenze in

La Croce Rossa ha detto che negli ultimi tre anni almeno 21 dei suoi dipendenti sono stati licenziati o si sono dimessi per aver ottenuto prestazioni sessuali a pagamento : La Croce Rossa ha fatto sapere che negli ultimi tre anni almeno 21 membri del suo staff sono stati licenziati o hanno deciso di andarsene dopo essere stati coinvolti in attività sessuali contrarie alle regole dell’associazione. Yves Daccord, direttore generale The post La Croce Rossa ha detto che negli ultimi tre anni almeno 21 dei suoi dipendenti sono stati licenziati o si sono dimessi per aver ottenuto prestazioni sessuali a pagamento ...

'dipendenti Bccv sono le vittime della situazione' - AostaOggi.IT : «La valutazione politica che possiamo fare - conclude la nota - è che il continuo scontro fra forze politiche e correnti al loro interno non fa che impoverire la nostra Regione, distogliendo ...

Mediaworld - i dipendenti preoccupati «Non tutti possono spostarsi da Curno» : I sindacati: tra i lavoratori c'è forte disagio. Mercoledì mattina assemblea in sede. Almeno un terzo, tra madri di famiglia e part time, avrebbero difficoltà ad accettare Verano brianza.

PyeongChang - CIO : test e sanzioni sul doping sono indipendenti : PyeongChang , Corea del Sud, , 18 feb. , askanews, 'I test e le sanzioni sul doping ai Giochi olimpici invernali di PyeongChang non dipendono dal Comitato Olimpico internazionale. Inoltre il CIO non ...

Perché gli ex dipendenti della Silicon Valley sono contro la Silicon Valley : (Foto: Igor Starkov /Unsplash) Ex dipendenti di grandi aziende della Silicon Valley uniti contro la tecnologia che loro stessi hanno contribuito a creare. Il movimento di quelli che hanno smesso di credere ciecamente nella promessa di internet, e che stanno cercando di evidenziarne le storture, ora fa sul serio. Nasce il Center of Humane Technology, che prevede un’attività di lobby e una campagna pubblicitaria in 55mila scuole degli Stati ...

Ema ad Amsterdam - poche case in città e non ci sono posti nelle scuole per i figli dei dipendenti. ‘No a corsie preferenziali’ : “Nessuna corsia preferenziale per gli alloggi agli impiegati Ema, non sarebbe corretto verso gli altri”, l’assessore alle Attività produttive del comune di Amsterdam, Udo Kock, è stato categorico nel tentativo di spegnere le polemiche che da mesi divampano in Olanda a proposito dell’arrivo dell’Agenzia del Farmaco. Già perché non tutti hanno esultato per l’operazione, un successo dei partiti liberali VVD e ...

Ore di lavoro : i dipendenti pubblici italiani sono gli ultimi in Europa : Nel settore della pubblica amministrazione, in Italia ogni dipendente a tempo pieno lavora in media 37,2 a settimana. Si tratta del monte ore più basso tra tutti i 28 paesi membri dell’Unione europea. Un...

In Repubblica Ceca i datori di lavoro possono premiare i dipendenti con buoni libro : Un'iniziativa simile era già stata introdotta in Slovacchia: i buoni sono deducibili per le aziende The post In Repubblica Ceca i datori di lavoro possono premiare i dipendenti con buoni libro appeared first on Il Post.

Gli indipendentisti catalani si sono accordati per votare di nuovo Carles Puigdemont presidente della Catalogna : Le due principali forze politiche indipendentiste catalane, Junts per Catalunya (JxCat) ed Esquerra Republicana (ERC), si sono accordate per dare la fiducia a Carles Puigdemont come nuovo presidente della Catalogna e per favorire la formazione di un ufficio di presidenza del Parlamento The post Gli indipendentisti catalani si sono accordati per votare di nuovo Carles Puigdemont presidente della Catalogna appeared first on Il Post.

Se sono i dipendenti a salvare le aziende. Comprandole : Il 16 dicembre del 2013, durante la cerimonia di inaugurazione della Raviplast, azienda di imballaggi plastici flessibili, Silvia ricorda ancora che tutti i partecipanti piangevano o avevano gli occhi lucidi. Dopo la paura di ritrovarsi senza lavoro, di non riuscire a far ripartire la produzione dello stabilimento di Ravenna, ecco tornare finalmente la meritata luce. Sì, meritata davvero. Perché se nel dicembre 2013 la Raviplast ha potuto ...

Yonghong Li ai dipendenti del Milan : «Sono al vostro fianco - supereremo ogni ostacolo» : In attesa di tornare domani a San Siro, dopo quattro mesi, il presidente del Milan ha inviato una messaggio alla squadra e ai dipendenti, L'articolo Yonghong Li ai dipendenti del Milan: «Sono al vostro fianco, supereremo ogni ostacolo» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Catalogna - maggioranza agli indipendentisti ma gli unionisti di Ciudadanos sono il primo partito : Sembra destinata a durare la crisi che ha danneggiato l'economia spagnola, anche spingendo centinaia di aziende a trasferire fuori dalla Catalogna le loro sedi legali. Il voto era considerato una ...