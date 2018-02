Huawei Mate 10 Pro vs Google Pixel 2 XL | testa a testa tra top di gamma

Huawei MateBook X Pro è ufficiale : Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche : Huawei MateBook X Pro Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche Il MateBook X Pro di Huawei è un notebook con schermo da 13,9 pollici con risoluzione 3K, processori Intel Core i5/i7, 8/16 GB di RAM e SSD da 256/512 GB. Huawei MateBook X Pro è veramente bello! Non solo smartphone al MWC 2018. Aspettando i nuovi dispositivi […]

Huawei presenta Matebook X Pro - il primo notebook touchscreen senza cornici : Al Mobile World Congress 2018, Huawei ha presentato il Matebook X Pro, il primo notebook touchscreen borderless al mondo con il display che occupa ben il 91% della superficie totale. Il Matebook X Pro di Huawei possiede un design in metallo molto premium paragonabile tranquillamente al Surface Laptop e sarà disponibile nelle colorazioni Space Grey e Mystic Silver. Con uno spessore di soli 14,6 mm e un peso di 2.93 libbre, è uno dei portatili più ...

Samsung Galaxy Note 8 e Huawei Mate 10 Lite ricevono le patch di febbraio - con una gradita sorpresa : Siete in possesso di un Samsung Galaxy Note 8 o Huawei Mate 10 Lite? Buone notizie per voi, poiché sono in roll out nuovi aggiornamenti di sistema per i modelli in vendita nel mercato italiano. L'articolo Samsung Galaxy Note 8 e Huawei Mate 10 Lite ricevono le patch di febbraio, con una gradita sorpresa è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Huawei Mate 10 Pro guida una Porsche Panamera grazie al progetto RoadReader : Huawei Mate 10 Pro guida una Porsche Panamera con il progetto RoadReader: grazie al SoC HiSilicon Kirin 970 e l'Intelligenza Artificiale è in grado di insegnare all'auto a comprendere ciò che la circonda e a riconoscere ed evitare gli ostacoli. Ecco un video che ne mostra il funzionamento. L'articolo Huawei Mate 10 Pro guida una Porsche Panamera grazie al progetto RoadReader è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Honor View 10 e Huawei Mate 10 Pro ricevono la TWRP ufficiale e LineageOS 15.1 : Huawei Mate 10 Pro e Honor View 10 ricevono la TWRP ufficiale e un porting di LineageOS 15.1, grazie ancora una volta al supporto a Project Treble, che facilità l'adattamento delle ROM AOSP. L'articolo Honor View 10 e Huawei Mate 10 Pro ricevono la TWRP ufficiale e LineageOS 15.1 è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Su Huawei P10 Lite aggiornamento Oreo beta partito in Cina : anche per Mate 10 Lite e Honor 7X : Ottime notizie per i possessori di un Huawei P10 Lite relative all'aggiornamento Oreo, senza dimenticare pure chi ha tra le mani attualmente un Huawei Mate 10 Lite oppure un Honor 7X. In realtà stiamo parlando dell'avvio della fase sperimentale di test di Android 8.0, per forze di cosa, propedeutica ad un rilascio effettivo e dunque proprio per questo motivo indizio inconfutabile per il futuro rilascio. Per il Huawei P10 Lite, fino a questo ...

Il Face Unlock di Honor 10 View su Honor 8 Pro - Huawei Mate 9 e altri smartphone con EMUI 8.0 : Grazie ad XDA ecco un porting che porta il Face Unlock di Honor 10 View su Honor 8 Pro e Huawei Mate 9, ma potrebbe funzionare su tutti i dispositivi con a bordo EMUI 8.0. L'articolo Il Face Unlock di Honor 10 View su Honor 8 Pro, Huawei Mate 9 e altri smartphone con EMUI 8.0 è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Google Pixel 2 XL contro Huawei Mate 10 Pro - : ll confronto modem per il download delle applicazioni e degli streaming nella nostra prova è stato vinto dalla proposta di Huawei che ha fatto registrare velocità davvero di poco, ma superiori, oltre ...

Smartphone Android in offerta oggi 16 febbraio : LG G6 - Huawei Mate 10 Lite - Samsung Galaxy A5 2017 e tanti altri : Gli Smartphone in offerta 16 febbraio sono: LG G6, Honor 9, Huawei Mate 10 Lite, Samsung Galaxy S8 Plus e - last, but not least - Galaxy A5 (2017). Allora siete già pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 16 febbraio: LG G6, Huawei Mate 10 Lite, Samsung Galaxy A5 2017 e tanti altri è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Novità importanti per Huawei Mate 10 Lite : occhi puntati sull’aggiornamento B142 : Fa passi da gigante il middle-range Huawei Mate 10 Lite, presentato quasi in sordina ad ottobre 2017, e che ha già raccolto una lunga serie di consensi anche presso il pubblico italiano. Stavolta il device viene colpito dall'aggiornamento B142, a partire dal territorio pakistano, che porta con sé alcune Novità davvero significative, tra cui la patch di sicurezza aggiornata al 1 febbraio e la funzionalità 'Face Unlock'. Quest'ultima ...