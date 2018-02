Guido Bagatta dice no a Di Maio | Io ministro? Non ci sono le condizioni

huffingtonpost

(Di martedì 27 febbraio 2018)no alla possibilità di fare ildello Sport in un eventuale governo M5s. "Non nascondo che ci sia stato un piacevole confronto con l'On. Luigi Diche ringrazio per la stima e la fiducia dimostrata nei miei confronti. Insieme abbiamo però deciso che per una serie di problematiche legate alla mia attività di giornalista ed imprenditore non ci, al momento, le- specialmente temporali - per ipotizzare un impegno istituzionale così importante". E' quanto si apprende da un comunicato diriguardo la notizia diffusa dalla stampa sulla possibilità che possa essere proposto dal Movimento 5 stelle comedello Sport.Già Tomaso Montanari aveva detto no alla squadra di governo dei 5 Stelle. Lo storico dell'arte era stato sondato per il ministero della Cultura. Dopo una serie di ...