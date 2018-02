Guerra in Siria | massacro atroce | Facebook in fiamme | ‘Non si toccano i bambini’

La Guerra non dà tregua alla Siria : Sono stati 7 i giorni di bombardamenti e sono costati 500 civili, di cui 100 sono bambini. Il consiglio di sicurezza dell'ONU avvia il provvedimento per una tregua di 30 giorni. La tregua non include però lo stop ai bombardamenti contro Al Qaeda, Isis e Al Nusra. Sembrano tutti d'accordo, ma dopo poche ore è di nuovo guerra. La tregua È quanto si riscontra dalla situazione in Siria, nella Ghouta orientale, dove un gruppo di ribelli tiene il ...

Raid in Siria - violata la tregua. L'appello del Papa : "Guerra disumana - fermate la violenza" : Nonostante la risoluzione Onu, Assad ordina nuovi bombardamenti facendo salire ancora il drammatico bilancio di sangue nella regione della Ghouta. L'Iran, alleato di Damasco: "L'offensiva continua". Interviene anche la Turchia: "Fuori dalla tregua anche Afrin"

Raid in Siria - violata la tregua. L'appello del Papa : "Guerra disumana - fermate la violenza" : Nonostante la risoluzione Onu, Assad ordina nuovi bombardamenti facendo salire ancora il drammatico bilancio di sangue nella regione della Ghouta. Francesco: "Il conflitto si è intensificato, sia dato accesso agli aiuti umanitari"

Papa : "Stop alla Guerra disumana in Siria" : E' di almeno 7 morti e circa 30 feriti il bilancio dei raid governativi di oggi sulla Ghouta. L'appello del Santo Padre a cessare questa "guerra disumana", mentre la zona piomba nell'orrore dei raid a poche ore dall'approvazione del cessate il fuoco da parte dell'Onu

Papa : “Stop alla Guerra disumana in Siria” : Papa: “Stop alla guerra disumana in Siria” E’ di almeno 7 morti e circa 30 feriti il bilancio dei raid governativi di oggi sulla Ghouta. L'appello del Santo Padre a cessare questa “guerra disumana”, mentre la zona piomba nell'orrore dei raid a poche ore dall'approvazione del cessate il fuoco da parte dell'Onu Continua a leggere L'articolo Papa: “Stop alla guerra disumana in Siria” sembra essere il primo ...

Siria : Papa - Guerra disumana; stop violenza - aiuto vittime : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Papa : “Stop alla Guerra disumana in Siria” : Papa: “Stop alla guerra disumana in Siria” Papa: “Stop alla guerra disumana in Siria” Continua a leggere L'articolo Papa: “Stop alla guerra disumana in Siria” sembra essere il primo su NewsGo.

Guerra IN SIRIA/ Ghouta - l'Onu dice sì alla tregua ma tace sui terroristi (pagati dagli Usa) : Sì dell’Onu a una tregua umanitaria di 30 giorni in tutta la SIRIA, compresa Ghouta. Ma del favoreggiamento dei terroristi da parte degli Usa non si parla. PATRIZIO RICCI(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 06:02:00 GMT)ITALIA IN GUERRA?/ "Gli Usa vogliono portarci in SIRIA, il paese dica no", di M. MauroCAOS SIRIA/ L'esercito (curdo) creato dagli Usa per prendersi il petrolio SIRIAno, di P. Ricci

Siria - la Guerra ombra : «Attacco Usa - 100 russi morti» : La testimonianza sulle bombe di Deir ez-Zor. Intanto il consiglio di sicurezza dell’Onu vota per una tregua umanitaria di 30 giorni

Guerra in Siria - il consiglio Onu : sì a tregua umanitaria - : La risoluzione è stata approvata all'unanimità dal consiglio di Sicurezza. La delibera dovrebbe garantire lo stop ai bombardamenti in tutto il Paese per almeno 30 giorni

Guerra in Siria - perché continuano a morire a centinaia anche senza il ‘nemico comune’ dell’Isis : In sette anni di Guerra civile in Siria, uno credeva di averle già viste tutte e sperava di avere già visto il peggio. Ed invece no: messo in rotta il sedicente Stato islamico, l’Isis, il conflitto s’è tragicamente riacceso. I fragili accordi negoziali non reggono; e le promesse fatte ai curdi, protagonisti della presa di Raqqa, la capitale dell’autoproclamato Califfo, si rivelano mendaci. Si torna a morire, a centinaia, a migliaia, ...

Guerra in Siria - perché si torna a morire a centinaia anche senza il ‘nemico comune’ dell’Isis : In sette anni di Guerra civile in Siria, uno credeva di averle già viste tutte e sperava di avere già visto il peggio. Ed invece no: messo in rotta il sedicente Stato islamico, l’Isis, il conflitto s’è tragicamente riacceso. I fragili accordi negoziali non reggono; e le promesse fatte ai curdi, protagonisti della presa di Raqqa, la capitale dell’autoproclamato Califfo, si rivelano mendaci. Si torna a morire, a centinaia, a migliaia, combattenti ...

Save the Children : 357 milioni di bambini in zone di Guerra. La Siria è il paese dove le conseguenze sono peggiori : La Siria è il paese dove le conseguenze della guerra sono più gravi per i minori: oltre 357 milioni di bambini nel mondo – vale a dire uno su sei – vivono in zone colpite dai conflitti, il 75% in più rispetto all’inizio degli anni Novanta: è quanto emerge dal nuovo rapporto di Save the Children – intitolato Guerra ai bambini – secondo cui tra il 2005 e il 2016 oltre 73.000 minori sono stati uccisi o mutilati a livello ...

Siria : diplomazia per tregua - ma è Guerra : 14.20 Al Palazzo di vetro "si lavora a una possibile tregua umanitaria a Ghouta orientale", il sobborgo ribelle alle porte di Damasco,martellato da raid aerei russo-Siriani. Così il vice ministro russo Ryabcov. I russi inoltre esortano Damasco a "parlare con tutti i gruppi etnici compresi i curdi." Precipita invece la situazione ad Afrin dove la Turchia ha annunciato che considera "obiettivo legittimo" qualsiasi gruppo che vada in aiuto alle ...