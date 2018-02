Raid in Siria - violata la tregua. L'appello del Papa : "Guerra disumana - fermate la violenza" : Nonostante la risoluzione Onu, Assad ordina nuovi bombardamenti facendo salire ancora il drammatico bilancio di sangue nella regione della Ghouta. L'Iran, alleato di Damasco: "L'offensiva continua". Interviene anche la Turchia: "Fuori dalla tregua anche Afrin"

Papa : "Stop alla Guerra disumana in Siria" : E' di almeno 7 morti e circa 30 feriti il bilancio dei raid governativi di oggi sulla Ghouta. L'appello del Santo Padre a cessare questa "guerra disumana", mentre la zona piomba nell'orrore dei raid a poche ore dall'approvazione del cessate il fuoco da parte dell'Onu

