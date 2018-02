ilfattoquotidiano

: @FranciFran_9 Guardiamoci in faccia io e te..?? - Rink4na : @FranciFran_9 Guardiamoci in faccia io e te..?? - trilly153 : RT @amoretoro2: @trilly153 @monyTigra Anche della mia , ma se devo proprio farlo almeno almeno guardiamoci in faccia, non dietro una tastie… - amoretoro2 : @trilly153 @monyTigra Anche della mia , ma se devo proprio farlo almeno almeno guardiamoci in faccia, non dietro una tastiera . -

(Di martedì 27 febbraio 2018) In questi giorni è un gran parlare did elezioni, guarda un po’. Ecco la vera scheda elettorale secondo me – da Il Fatto Quotidiano #negliocchi #elezioni #voto #natangelo Il Fatto Quotidiano L'articoloinproviene da Il Fatto Quotidiano.