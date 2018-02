' Green economy come risposta al bisogno di occupazione e di investimenti pubblici'

Le priorità della Green economy : Invece di unirmi al coro di quanti sottolineano la bassa qualità del confronto politico in questa campagna elettorale, in prossimità del voto del 4 marzo preferisco riproporre – sia pure sinteticamente - le priorità programmatiche avanzate dal Consiglio nazionale della green economy.Chi le legge sarà poi in grado di valutare sia la loro importanza, sia se e in che misura liste e candidati presenti in queste ...