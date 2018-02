: ++ #Grasso: possibile intesa con #M5S se punti in comune ++ Esclusa invece alleanza con #centrodestra - TgLa7 : ++ #Grasso: possibile intesa con #M5S se punti in comune ++ Esclusa invece alleanza con #centrodestra - NotizieIN : Grasso:intesa con M5S? Se punti comuni - StivalDaniele : RT @TgLa7: ++ #Grasso: possibile intesa con #M5S se punti in comune ++ Esclusa invece alleanza con #centrodestra -

Il leader di LeU,, non chiude all'ipotesi di alleanze con il"se ci sono" ed esclude invece qualsiasi alleanza con il centrodestra. Rispondendo a domande a Skuola.net,dice a proposito dei cinquestelle: "Prima non erano disponibili ad allearsi con nessuno,poi il contrario. Su immigrazione, Europa, diritti civili hanno preso posizioni antitetiche, ma se ci sonoperché no". Con Berlusconi,invece"non ci può essere un punto in comune. Il centrodestra ha una visione diversa dalla nostra", afferma.(Di martedì 27 febbraio 2018)