Grasso e Boldrini | niente tribuna politica in Rai perchè c' è Casapound

ROMA - MILANO E PALERMO CORTEI SABATO/ Rischio scontri - 3000 agenti nella Capitale : Renzi con Grasso e Boldrini : ROMA e PALERMO, CORTEI 24 febbraio 2018: due manifestazioni e tre sit-in nella Capitale, Rischio scontri con le forze dell'Ordine. Il Viminale avverte: "Polizia non farà sconti"(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 13:26:00 GMT)

Elezioni - Grasso illustra la sua squadra di governo : “Laura Boldrini agli Esteri. Interni? Tengo l’interim” : “Il ministro dell’Economia è facile: abbiamo la senatrice Cecilia Guerra che ha fatto il sottosegretario in passato e che è espertissima nei problemi di economia e finanza. Rossella Muroni, ex presidente di Legambiente, la metterei allo Sviluppo Economico per rilanciare l’economia circolare, quelle fonti di energia rinnovabile che possono dare uno sviluppo economico con lavoro pulito, trasparente e sicuro. Laura Boldrini agli Esteri e Anna ...

Elezioni 2018 - Grasso : 'Boldrini agli Esteri - Guerra all'Economia' | : Il presidente del Senato e leader di LeU ospite di Fabio Vitale a Italia 18. "Io potrei fare il ministro dell'Interno ad interim. Senza vincitori siamo pronti a partecipare a un Governo di scopo"

'Boldrini e Grasso - ora...'. Prima pagina con il morto : sul Tempo lo schiaffo brutale : Difficile non notare il silenzio di certi personaggi della sinistra italiana dopo il pestaggio di un dirigente di Forza Nuova a Palermo da parte di almeno sei persone. E come ricorda il Tempo con una ...

Elezioni : Boldrini - Corbyn-Grasso sinistra che unisce : Roma, 20 feb. (AdnKronos) – “Corbyn-Grasso: la sinistra contro le disuguaglianze che unisce le forze e va oltre la Brexit”. Lo ha detto a Milano la Presidente della Camera Laura Boldrini, candidata LeU. “La disuguaglianza -ha aggiunto Boldrini- è un’emergenza sociale che colpisce milioni di persone. E’ inaccettabile sia dal punto di vista etico che economico poiché riduce i consumi e frena lo sviluppo. Chi ...

ELEZIONI & FASCISMO/ Il tormentone di Grasso e Boldrini è il fantasma della loro sinistra : A sinistra , in Leu, si continua ad agitare lo spauracchio del FASCISMO che ritorna. Certa sinistra non è in grado di capire la sua crisi.

Gruppi neofascisti Grasso accoglie appello di Boldrini 'Sì a scioglimento' : Bastano le leggi mancino e anselmi e serve la volontà politica per applicarle'. Tags Argomenti: fascismo neofascismo LeU - Liberi e Uguali Protagonisti: Pietro Grasso Laura Boldrini Valeria Fedeli ...

Le accuse a Boldrini e Grasso : "Si scagliano contro Traini - ma sostengono i nazisti ucraini" : Anche Pietro Grasso, leader di Liberi e Uguali, non si è risparmiato: 'Chi - come Salvini - strumentalizza fatti di cronaca e tragedie per scopi elettorali è tra i responsabili di questa spirale di ...

Fantoccio Boldrini bruciato - Grasso 'Disgustoso' : 'Non ho parole per descrivere il disgusto provato nel vedere le immagini di Busto Arsizio. Un Fantoccio raffigurante Laura Boldrini da bruciare in piazza. Chi brucia fantocci ricorda chi bruciava i ...

Laura Boldrini - Grasso la vuole contro Marco Minniti nel collegio uninominale di Pesaro : Due visioni diverse dell'immigrazione e, forse, del mondo. No, non come sarebbe con Salvini. Ma tra la Boldrini e Minniti c'è comunque il mare. Tutti e due sono di sinistra, ma uno s'è guadagnato il soprannome forse esagerato di 'ministro sceriffo' per ...

Liberi e Uguali la tira fuori dal limbo Ma la Boldrini attacca Grasso-D'Alema : Laura Boldrini, Presidentessa uscente della Camera uscente colpisce ancora. E' uscita a Carta Bianca con una affermazione in cui attaccava Massimo D’Alema reo in una intervista al Corriere della Sera di aver detto che dopo le elezioni del 4 marzo non ci sarà una maggioranza parlamentare e quindi occorrerà fare un governo del Presidente. Segui su affaritaliani.it

LeU - Sfida Grasso-Boldrini : la veritàNessuna pregiudiziale verso il M5s : In questi giorni stiamo assistendo ad uno spettacolo indubbiamente gustoso e cioè la prosecuzione politica della pantomima istituzionale tra Pietro Grasso, presidente del Senato e Laura Boldrini, presidentessa della Camera. Ormai, siamo alle dita negli occhi e dire che è solo da poco che il siparietto si è trasferito dalle paludatissime sacre stanze del Parlamento Segui su affaritaliani.it