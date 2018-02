Gossip Isola dei Famosi | passione segreta tra due concorrenti fidanzati

“Isola dei Famosi - Paola Di Benedetto si è già consolata : con lui”. L’ultimo Gossip dall’Honduras taglia fuori Francesco Monte. A proposito : ecco che ne pensa l’ex fidanzato della naufraga - Matteo Gentili : Francesco Monte non è più un naufrago dell’Isola dei Famosi. Ha abbandonato il gioco dopo poche settimane perché a suo avviso le accuse di Eva Henger del presunto uso di marijuana al reality è meglio affrontarle nelle sedi opportune. E così l’ex tronista di Uomini e Donne, l’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez e ora ex concorrente dell’Isola, è tornato in Italia lasciando in sospeso il flirt, appena iniziato, con la ...

Isola dei Famosi 2018/ Paola Di Benedetto e il Gossip su Marco Ferri e Jonathan : Isola dei Famosi 2018, anticipazioni e news: Paola Di Benedetto fa gossip su Marco Ferri e Jonathan, i due sarebbero una coppia perfetta per la modella.(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 13:57:00 GMT)

Gossip 'Isola' : Stefano De Martino nostalgico - Pietro geloso di Rosa Perrotta? Video : La tredicesima edizione dell'Isola dei famosi continua a raccogliere un successo dopo l'altro; nonostante le mille polemiche che sono nate in queste prime tre settimane [Video]di messa in onda, gli ascolti sono altissimi e il merito è sicuramente del forte cast di quest'anno. Sono tanti i protagonisti del reality a regalare quotidianamente spunti di discussione al #Gossip: gli ultimi, in ordine di tempo, sono stati: l'inviato #Stefano De Martino ...

Stefano De Martino lascia l'Isola 2018 come inviato? Esplode il Gossip dopo la videochiamata con Marcello : Stefano De Martino lascerà l'Isola 2018? Qualcuno lo sta pensando, ma noi possiamo dirvi subito di togliervelo dalla testa: l'inviato ci sembra molto contento e pieno di entusiasmo per la sua nuova esperienza, anche se sicuramente la nostalgia del suo vecchio ruolo è tanta. Ed è proprio per questo che in molti pensano che Stefano potrebbe lasciare l'Isola per tornare subito ad Amici di Maria De Filippi, dai suoi amici e colleghi che continuano a ...

Gossip Isola dei famosi : l'ex di Paola torna alla carica? L'avvertimento Video : La tredicesima edizione dell'#Isola dei famosi è iniziata da appena una settimana ma sono gia' tantissimi gli spunti di discussione che i naufraghi hanno offerto ai giornali e ai siti di #Gossip. Uno dei concorrenti più chiacchierati del reality fino ad oggi è sicuramente #Francesco Monte: il ragazzo, oltre ad essere accusato da Eva Henger di aver fatto uso di droga prima dell'arrivo in Honduras, si è reso protagonista del primo flirt di ...

Uomini e Donne Gossip : Emanuele Mauti contro le donne dell’Isola dei Famosi : Emanuele Mauti di Uomini e donne lancia una frecciatina alle concorrenti dell’Isola dei Famosi Dopo il primo scatto senza veli, torniamo a parlare di Emanuele Mauti, ex corteggiatore e scelta di Sonia Lorenzini. Il motivo è alquanto semplice. Lunedì è iniziata l’Isola dei Famosi e già ci sono stati i primi gossip. Pare che stia […] L'articolo Uomini e donne gossip: Emanuele Mauti contro le donne dell’Isola dei ...

Francesco Monte interessato a Paola Di Benedetto : scoppia già il Gossip sull’Isola dei Famosi : A Francesco Monte piace Paola Di Benedetto: Alfonso Signorini lancia il gossip sull’Isola dei Famosi L’Isola dei Famosi deve ancora iniziare che già sono spuntati i primi gossip sul nuovo gruppo scelto da Mediaset. Secondo quanto riportato da Alfonso Signorini a Casa Signorini, Francesco Monte sarebbe interessato ad un’altra naufraga del cast. Di chi si […] L'articolo Francesco Monte interessato a Paola Di Benedetto: ...

Gossip : ecco chi sono i 17 concorrenti dell'Isola dei famosi Video : Mancano una decina di giorni al debutto su Canale 5 della tredicesima edizione dell'#Isola dei famosi e finalmente il pubblico è stato messo al corrente di chi sono i personaggi che compongono il cast di quest'anno. Oltre a svelare i nomi degli opinionisti e dell'inviato del reality, la rivista 'Spy' ha anticipato l'identita' di tutti e 17 i concorrenti che dal prossimo 22 gennaio si metteranno alla prova nel difficile programma sulla ...

ISOLA DEI FAMOSI 2018 / Anticipazioni : Elettra Miura Lamborghini sì o no? La sua non risposta alimenta Gossip : ISOLA dei FAMOSI 2018, Anticipazioni e news: ecco i primi nomi del cast, chi ha detto di no, la conduttrice ufficiale, l'inviato in Honduras e gli opinionisti in studio.(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 11:07:00 GMT)

Gossip Isola dei famosi : Atzei - Rinaldi e Mancini in Honduras - Bossari in studio : Mancano meno di tre settimane al debutto su Canale 5 della tredicesima edizione dell'Isola dei famosi, perciò gli addetti ai lavori hanno deciso di iniziare a presentare ufficialmente i concorrenti che a breve voleranno in Honduras. Il prossimo 22 gennaio, dunque, naufragheranno sicuramente l'attrice Nadia Rinaldi, la showgirl Alessia Mancini e la cantante Bianca Atzei. Novità in vista, inoltre, anche per quanto riguarda gli opinionisti di ...