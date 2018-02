Goleada del Napoli a Cagliari | 5-0 | | Sarri | ' Spero nei 100 punti'

Fantastica Acquedolcese in casa del Real Taormina. Il Cus Unime espugna il green della capolista Tirrenia. Vince il Gescal - Goleada Akron. : Campionato riaperto? Diciamo che uno scossone ci è stato, non solo per la sconfitta della Tirrenia, ma anche al nuovo K.O del Real Taormina che ha perso sabato pomeriggio al Garden Sport di ...

LIVE Pallanuoto - Europa Cup 2018 : Italia-Germania in DIRETTA. 14-1 - Goleada delle azzurre a metà partita : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Germania, match valido per l’Europa Cup 2018 di Pallanuoto femminile. Le azzurre scenderanno in acqua a Volos (Grecia) per affrontare la modesta formazione teutonica: si preannuncia una partita assolutamente agevole per il nostro Setterosa che va a caccia di una nuova goleada dopo quella rifilata a Israele. L’obiettivo è quello di strappare un successo di larga misura che varrebbe ...

LIVE Pallanuoto - Europa Cup 2018 : Italia-Germania in DIRETTA. Azzurre a caccia della Goleada per volare alla Final Six : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Germania, match valido per l’Europa Cup 2018 di Pallanuoto femminile. Le Azzurre scenderanno in acqua a Volos (Grecia) per affrontare la modesta formazione teutonica: si preannuncia una partita assolutamente agevole per il nostro Setterosa che va a caccia di una nuova goleada dopo quella rifilata a Israele. L’obiettivo è quello di strappare un successo di larga misura che varrebbe ...

Premier League - lo United risponde al Chelsea : Goleada dell’Arsenal : Dopo il netto successo del Chelsea sul campo del Brighton, continua il programma valido per la giornata di Premier League, nessun problema per l’Arsenal contro il Crystal Palace, in gol Lacazette, partita chiusa dopo appena 22 minuti, finisce 4-1. Vittoria con più di qualche problema per il Manchester United, Martial regala tre punti a Mourinho contro il Burnley. Vardy porta tre punti al Leicester contro il Watford (2-0), si dividono la ...