Gli effetti di Buran | Roma ' crolla' sotto la neve | treni nel caos | passeggeri bloccati

“Non esiste - non potete farlo”. WhatsApp - l’ultima novità non piace a nessuno. Una rivoluzione che farà infuriare tutti Gli utenti. In effetti - non è una mossa azzeccata - anzi… Cosa cambia sui nostri smartphone : Una domanda, del tutto lecita, sta passando per la testa dei tanti “smanettoni” di internet e dei social network: WhatsApp diventerà presto a pagamento? No, non è la solita bufala che vi chiede di mandare questo messaggio a tutti i vostri amici, piuttosto un’analisi legittima sui nuovi progetti degli sviluppatori del servizio di messaggistica. Da come si apprende dall’ultima versione Beta per Android (2.18.57), WhatsApp presenta tra le ...

I premi Oscar della campagna elettorale 2018 : chi vince nella categoria “miGliori effetti speciali” e “miGlior scenografia”? : Quella a cui abbiamo appena assistito non è stata una semplice campagna elettorale: è stato un gigantesco show pieno di sorprese, magie, apparizioni stupefacenti, sparizioni misteriose, e ballerini ricoperti di paillettes che improvvisano un tango quando meno te lo aspetti. Insomma: il carrozzone più spettacolare mai visto dai tempi di Carramba che Sorpresa e l’opera d’arte audiovisiva più rivoluzionaria e visionaria dopo La grande bellezza di ...

NE : l'Università teme Gli effetti della politica di risparmio : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Sbornia - perché Gli effetti peggiorano con gli anni : perché col passare degli anni le sbornie peggiorano? Più aumenta l’età più gli effetti diventano insostenibili. Già sopra i 25 anni. Se un bicchiere di vino o un paio di birre andavano via come acqua a vent’anni, dopo qualche anno le conseguenze iniziano a farsi sempre più pesanti. Eppure gli effetti – dalla dilatazione dei vasi sanguigni all’inibizione degli ormoni antidiuretici o della glutammina fino alle irritazioni allo stomaco e ...

ISOLA FAMOSI 2018 - GIUCAS CASELLA SOSPESO E BIANCA ATZEI STA MALE/ Video - Gli effetti sul fisico si vedono : ISOLA dei FAMOSI 2018, le ultime notizie: GIUCAS CASELLA SOSPESO. Intanto Simone Barbato ed Elena Morali si godono i comfort dell'Isla Bonita. E il fidanzato di lei si preoccupa...(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 22:26:00 GMT)

Finlandia - Gli effetti di 560 euro di reddito garantito : meno ansia e più voglia di trovare lavoro : Nel paese nordico segnato dall´economia piú debole , sebbene moderna e competitiva, e dal piú alto tasso di disoccupazione nella regione , non si riesce a farlo scendere sotto l´8 per ...

Gli effetti dello Stratwarming in Europa : Vi ricordate di recente avevamo parlato dello Stratwarming e che nei giorni a seguire avrebbe potuto condizionare le condizioni meteo in sede Europea. Ecco siamo arrivati al momento in cui possiamo iniziare a seguire gli effetti di questo riscaldamento sul tempo europeo. Il Meteorologo Andrea Corigliano, dalla sua pagina Meteorologia ci fa capire cosa stanno […]

Tisana alla cannella : una bevanda daGli infiniti effetti benefici : La Tisana alla cannella è una bevanda dagli infiniti benefici, ideale da sorseggiare specie durante le fredde serate invernali. Anticoagulante naturale, migliora la circolazione sanguigna, combatte i dolori articolari, rafforza la memoria e la capacità cognitiva, placa gli impulsi legati alla fame nervosa, aumenta il senso di sazietà. Essa, inoltre, riduce il colesterolo cattivo, ha proprietà antibatteriche, antifungine, antisettiche, è indicata ...

Pianeta Terra : Gli effetti del cambiamento climatico sulle tempeste di fulmini : Il riscaldamento terrestre ridurrebbe l’incidenza delle tempeste di fulmini. Tale riduzione potrebbe influire positivamente sulla frequenza degli incendi, specialmente in regioni tropicali, e influenzare il modo in cui i gas serra presenti nell’atmosfera contribuiscono al cambiamento climatico. A suggerirlo, un nuovo studio pubblicato su Nature, condotto dall’Università di Edimburgo. La ricerca – spiega Global Science – prevede entro ...

Fantastici effetti e modifiche per foto Android con la miGliore app del momento : Importante contributo direttamente dal mondo delle app per chi intende assicurare effetti e modifiche per foto Android. Tutto nasce dalle caratteristiche di Gallery Pro, che da un po' di tempo a questa parte sta letteralmente spopolando grazie ad alcuni plus davvero interessanti e che oggi 13 febbraio intendo illustrare ai nostri lettori. Cerchiamo dunque di capire insieme cosa potrebbe indurre i possessori di device Samsung, Huawei, Honor ed ...

Primi test sul campo per Asus ZenFone 3 con aggiornamento 40 : Gli effetti iniziali : Da alcune ore a questa parte è disponibile in Italia un nuovo aggiornamento per le due versioni classiche dell'Asus ZenFone 3, quelle che insieme al modello Max hanno fatto registrare un volume superiore di vendite. Dopo le prime notizie condivise con voi nella giornata di ieri in merito al rollout del pacchetto software 40, oggi 13 febbraio occorre concentrarci sui Primi riscontri da parte del pubblico, in quanto come sempre avviene in queste ...

Radioterapia - così Nadia Toffa combatte il cancro/ Cos'è e quali sono Gli effetti collaterali : Radioterapia, così Nadia Toffa combatte il cancro: Cos'è e quali sono gli effetti collaterali di questo trattamento, solitamente abbinato alla chemioterapia.(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 23:23:00 GMT)

Il Terremoto e Gli effetti del 'Disturbo post-traumatico' sui sopravvissuti Video : Non sono pochi, negli ultimi anni, i terremoti che sono stati protagonisti delle trasmissioni giornalistiche e al centro di scandali e inchieste riguardanti le costruzioni poco sicure, le avvertenze non tenute in considerazione e il lavoro poco attento dei sindaci dei paesi colpiti. Ma insieme al dolore per la perdita di persone care e alla sofferenza di vedere le proprie case e le proprie citta' scomparse e sepolte da grandi mattoni, rimane nei ...