GIUCAS CASELLA Riuscirà a tornare in Honduras? Isola dei famosi 2018

Isola dei famosi - anticipazioni puntata 27 febbraio : nuovi ingressi - eliminazione - GIUCAS CASELLA chi ipnotizzerà? : L’Isola dei famosi 13, la sesta puntata in onda martedì 27 febbraio dalle 21.30 su Canale 5 con Alessia Marcuzzi conduttrice, Stefano De Martino inviato in Honduras, Daniele Bossari e Mara Venier opinionisti e le incursioni della Gialappa’s Band in diretta. Ecco cosa succederà. Isola dei famosi 2018, i concorrenti in gara Francesca Cipriani, showgirl, Alessia […] L'articolo Isola dei famosi, anticipazioni puntata 27 febbraio: ...

Isola dei famosi - cannabis-gate : da GIUCAS CASELLA le parole definitive : Striscia La Notizia non si placa. Il tg di Antonio Ricci torna a bomba sul caso delle canne o presunte tali all' Isola dei famosi grazie alla segnalazione di un telespettatore che ha fatto notare come ...

ISOLA FAMOSI 2018 - GIUCAS CASELLA SOSPESO E BIANCA ATZEI STA MALE/ Video - gli effetti sul fisico si vedono : ISOLA dei FAMOSI 2018, le ultime notizie: GIUCAS CASELLA SOSPESO. Intanto Simone Barbato ed Elena Morali si godono i comfort dell'Isla Bonita. E il fidanzato di lei si preoccupa...(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 22:26:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018 - GIUCAS CASELLA sospeso e Bianca Atzei sta male/ Possibili ripescaggi tra gli eliminati? : Isola dei Famosi 2018, le ultime notizie: Giucas Casella sospeso. Intanto Simone Barbato ed Elena Morali si godono i comfort dell'Isla Bonita. E il fidanzato di lei si preoccupa...(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 18:55:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018 - Bianca Atzei sta male e GIUCAS CASELLA sospeso/ Franco Terlizzi deluso da Amaurys Perez : Isola dei Famosi 2018, le ultime notizie: Giucas Casella sospeso. Intanto Simone Barbato ed Elena Morali si godono i comfort dell'Isla Bonita. E il fidanzato di lei si preoccupa...(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 18:08:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018 - GIUCAS CASELLA sospeso/ Simone e Elena sull'Isla Bonita - “Scintilla” è preoccupato... : Isola dei Famosi 2018, le ultime notizie: Giucas Casella sospeso. Intanto Simone Barbato ed Elena Morali si godono i comfort dell'Isla Bonita. E il fidanzato di lei si preoccupa...(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 12:02:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018 - GIUCAS CASELLA sospeso - Filippo eliminato/ Messaggio di Aida Nizar per Riccardo Ferri : Isola dei Famosi 2018, Giucas Casella sospeso per via di alcuni controlli medici, Filippo Nardi il nuovo eliminato della settimana dopo l'emozionante sorpresa dell'ex.(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 18:20:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018 - GIUCAS CASELLA sospeso - Filippo eliminato/ Il "canna-gate" ancora protagonista assoluto : Isola dei Famosi 2018, Giucas Casella sospeso per via di alcuni controlli medici, Filippo Nardi il nuovo eliminato della settimana dopo l'emozionante sorpresa dell'ex.(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 16:39:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018 - GIUCAS CASELLA sospeso - Filippo eliminato/ Nardi in lacrime per l’ex compagna : Isola dei Famosi 2018, Giucas Casella sospeso per via di alcuni controlli medici, Filippo Nardi il nuovo eliminato della settimana dopo l'emozionante sorpresa dell'ex.(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 15:58:00 GMT)

GIUCAS CASELLA ipnotizza Francesca Cipriani/ Video - esperimento riuscito ma sul web scoppia il caos! : Giucas Casella, nella quinta puntata dell'Isola dei Famosi 2018, ha ipnotizzato Francesca Cipriani, convincendola a gettarsi in mare dall'elicottero. Sul web si scatenano le critiche.(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 14:11:00 GMT)

GIUCAS CASELLA SOSPESO DALL'ISOLA DEI FAMOSI/ Cosa è successo? Video - in bilico tra ritiro e rientro in gioco : GIUCAS CASELLA abbandona l'Isola dei FAMOSI 2018: SOSPESO durante la quinta puntata serale. La produzione gli concede la possibilità di curarsi in Honduras e poi rientrare.(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 11:47:00 GMT)

Anche GIUCAS CASELLA abbandona - per ora - ! L'Isola dei Famosi continua a perdere pezzi e ascolti : Anche Giucas Casella è costretto ad abbandonare L'Isola dei Famosi. Dopo Chiara Nasti, Francesco Monte e Craig Warwick, Anche l'illusionista deve lasciare per infortunio l'Honduras. Meglio: sarà ...

Isola dei famosi - GIUCAS CASELLA deve abbandonare il reality : il mistero sulla sua salute : Sembrava procedere a gonfie vele l'esperienza di Giucas Casella all'Isola dei famosi. E invece no, dopo quattro settimane in Honduras è piovuta dal cielo la notizia che i suoi fan non avrebbero mai ...

GIUCAS CASELLA ABBANDONA L'ISOLA DEI FAMOSI/ Che cosa ha? Per ora resta in un ospedale in Honduras : GIUCAS CASELLA ABBANDONA L'ISOLA dei FAMOSI 2018 durante la quinta puntata serale: la produzione gli concede la possibilità di curarsi in Honduras e poi rientrare.(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 08:11:00 GMT)