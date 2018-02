Giornata dedicata ai bambini del Meyer | presente anche la Scuola di Musica di Greve

Roma. Il Bioparco organizza una Giornata dedicata a Charles Darwin : In occasione del Darwin Day 2018, il Bioparco di Roma organizza domenica 25 febbraio una giornata dedicata al grande naturalista

Un'intera Giornata dedicata al nostro 'poeta della luce' : A poco più di quattro mesi dalla sua scomparsa, lunedì 19 Udine si raccoglie intorno a Pierluigi Cappello per ricordarne il respiro e la purezza essenziale dei versi, e gli dedica una giornata di ...

Terni - omelia e processione la Giornata dedicata al patrono - Foto Papa - : A Terni occorre 'avviare un personale e comune esame di coscienza, sincero, leale e costruttivo per risalire alle cause dell'attuale situazione' di crisi economica e politica: è il monito lanciato questa mattina dal vescovo Giuseppe Piemontese, nel corso del pontificale che si è tenuto in duomo in occasione delle celebrazioni di San Valentino, patrono della città. ...

San Valentino : 'Lido in Love' - a Venezia una Giornata dedicata all'amore (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Le candele saranno consegnate gratuitamente a tutti i partecipanti alla partenza in Piazzale Santa Maria Elisabetta. Al termine del percorso sarà possibile accendere una candela che rappresenta il “Grande Cuore dell'Amore Universale”. Alle ?15.30 poi spazio al Flashmob #O

San Valentino : 'Lido in Love' - a Venezia una Giornata dedicata all'amore (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - La terza edizione di “Lido in Love” è promossa dalla Proloco di Lido e Pellestrina, l' associazione turistica che si adopera per promuovere il territorio del Lido di Venezia e di Pellestrina, in collaborazione con il Consorzio Venezia e il suo Lido, realtà che riunisce le

San Valentino : 'Lido in Love' - a Venezia una Giornata dedicata all'amore : Venezia, 11 feb. (AdnKronos) - Lido in Love. L'isola più famosa della laguna Veneziana è il luogo ideale per passare una romantica festa di San Valentino. Infatti il tema dell’amore sarà al centro di tutto per un giorno: “Love Market”, “Selfie in Love” e “Walk in Love”. Il prossimo 14 febbraio il Li

San Valentino : ‘Lido in Love’ - a Venezia una Giornata dedicata all’amore : Venezia, 11 feb. (AdnKronos) – Lido in Love. L’isola più famosa della laguna Veneziana è il luogo ideale per passare una romantica festa di San Valentino. Infatti il tema dell’amore sarà al centro di tutto per un giorno: ‘Love Market”, ‘Selfie in Love” e ‘Walk in Love”.Il prossimo 14 febbraio il Lido di Venezia si trasforma in ‘Lido in Love”: l’isola dedicata ...

San Valentino : ‘Lido in Love’ - a Venezia una Giornata dedicata all’amore (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – La terza edizione di ‘Lido in Love” è promossa dalla Proloco di Lido e Pellestrina, l’ associazione turistica che si adopera per promuovere il territorio del Lido di Venezia e di Pellestrina, in collaborazione con il Consorzio Venezia e il suo Lido, realtà che riunisce le esperienze di molti imprenditori lidensi, nell’ambito del turismo, della ristorazione e della cultura, uniti ...

San Valentino : ‘Lido in Love’ - a Venezia una Giornata dedicata all’amore (3) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Le candele saranno consegnate gratuitamente a tutti i partecipanti alla partenza in Piazzale Santa Maria Elisabetta. Al termine del percorso sarà possibile accendere una candela che rappresenta il ‘Grande Cuore dell’Amore Universale”. Alle “¨15.30 poi spazio al Flashmob #OneBillionRising, per dire no alla violenza sulle donne. Alle 16 è prevista la Camminata nordica, con la ...

Il coraggio di ogni giorno di Enzo Avitabile verso Sanremo 2018 per lanciare un messaggio d’importanza sociale : “È dedicata a chi combatte i nemici della Giornata” : Il coraggio di ogni giorno di Enzo Avitabile è la canzone con cui il cantautore italiano salirà sul palco dell'Ariston accompagnato da Peppe Servillo. Il conto alla rovescia per il Festival di Sanremo si fa sempre più insistente, giunto quest'anno alla sessantottesima edizione, condotta da Claudio Baglioni insieme a Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino. A due settimane dall'inizio della kermesse più attesa dell'anno, nel corso della ...

"Uniamo le forse contro le truffe" - Giornata dedicata ai custodi sociali : Genova - Si è svolta oggi, presso la sede della Regione Liguria, Sala di rappresentanza di via Fieschi, una giornata formativa sul tema delle truffe ai danni degli anziani dedicata ai custodi sociali, ...

Giornata dedicata a canapa e cannabis a Cosenza (PROGRAMMA) : Lo spettacolo sarà messo in scena negli spazi e grazie alla collaborazione di Auditorium Popolare, un progetto nato per produrre e riprodurre musica, arte, cultura, politica e socialitá genuina, ...