Gian Marco Moratti | addio al petroliere discreto

Milano - gli ultimi saluti a Gian Marco Moratti : tre pagine di necrologi sul «Corriere» : Per il grande afflusso di saluti e ricordi (450 soltanto lunedì) da parenti e amici dell’imprenditore fino a tarda, il giornale ha dovuto rimandare a mercoledì le pubblicazioni

E' morto Gian Marco Moratti - oggi i funerali : Cordoglio anche nel mondo imprenditoriale: la morte di Gian Marco Moratti "ci ha colpito e affranto molto", ha detto il presidente di Assolombarda Carlo Bonomi, al termine dell'incontro con il ...

Gianmarco Moratti : il lavoro - le cene con gli amici. E quell’etichetta sul suo vino : «Per papà» : La voglia, da giovane, di andare in America: «Ma la tua America sarà questa sedia», gli disse il padre. «Che mi ha insegnato tutto», spiegava Moratti agli amici. Prima di dedicare a lui la sua ultima passione, quella per il vino, in un castello fatto rinascere

Gian Marco Moratti : discrezione - lavoro - generosità… e anche l'Inter : L'idea di Gian Marco, insomma, era che il mondo è una grande famiglia. Lui, certo, non poteva arrivare ovunque, ma faceva il possibile. Però era anche un uomo d'affari di qualità. Si occupava di ...

Saras dopo l'addio a Gian Marco Il business che non piace in Borsa La dinasty della famiglia Moratti : Se il buongiorno si vede dal mattino, quella di Saras a Piazza Affari è una storia che nasce al tramonto e prosegue fino alla notte fonda. “Devo confermare che non ci capisco un granché di Borsa”, ovvio il suo ruolo era quello di presidente dell’Inter, il “giocattolo” di famiglia, ma probabilmente la stessa affermazione poteva essere attribuita anche al fratello Gian Marco Segui su affaritaliani.it

Gian Marco Moratti - chi era il petroliere scomparso : Figlio ed erede designato e di un grande imprenditore, uomo riservato, ha attraversato la storia dell'industria italiana del secondo dopoguerra

Gian Marco Moratti - petroliere discreto della «Gran Milano» : Gian Marco Moratti, imprenditore della Saras. Per i tifosi dell'Inter, il fratello del presidente del Triplete Massimo Moratti. Tanto loquace Massimo, quanto riservato lui. Per i...

Addio a Gian Marco Moratti - una vita all’ombra del padre : L’immagine migliore, per ricordare Gian Marco Moratti, morto a Milano a 81 anni, l’ha scelta l’Inter per il suo profilo Twitter. È una foto in cui il protagonista è suo padre Angelo, lo storico patron della squadra nerazzurra e Gian Marco si vede appena. Perché all’ombra del padre aveva cominciato la sua esistenza di imprenditore e ha avissuto la sua vita intera. «Mi ha insegnato tutto», diceva. Raccontano le cronache che lo adorava e che ...

Lutto nel mondo di calcio e imprenditoria - è morto Gian Marco Moratti : Il grande imprenditore e petroliere, Gian Marco Moratti, fratello maggiore di Massimo , è morto questa notte all'età di 82 anni . Gian Marco, laureato a Catania in Giurisprudenza, Presidente della ' ...

Gian Marco Moratti. L’Italia ha perso un industriale di notevole statura : “Con il presidente Gian Marco Moratti l’Italia ha perso un uomo e un industriale di notevole statura sia dal punto

