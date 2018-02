Gentiloni | ' Surreale il governo ombra del M5S' | LaPresse

Gentiloni : governo-ombra ora è surreale : 21.55 "Dobbiamo guardare a domenica con ottimismo. La capacità che abbiamo mostrato in questi anni sposterà il risultato delle elezioni". Così Gentiloni a un appuntamento elettorale. E' "una campagna elettorale surreale. Per la prima volta c'è un governo ombra che si presenta prima del voto", dice. "Non seminiamo allarmi sul futuro, abbiamo conseguito solidità economica e abbiamo un guida salda delle istituzioni nel Presidente Mattarella". ...