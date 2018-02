Gentiloni | non cito sondaggi ma guardiamo con ottimismo al voto

[Il reportage] Veltroni e Gentiloni due teste sale e pepe. "Il Pd si occupi di disoccupati - sud e periferie. I freddi numeri non bastano a ... : C'è una domanda implicita in tutto l'intervento: Il Pd ha rispettato o rinnegato quelle radici? "Un passaggio radicale" La parte d'intervento di Veltroni dedicata all'elogio della politica può essere ...

Gentiloni su lavoro - sicurezza e migranti : 'Non possiamo buttare via tutto' : ' Se l'economia non cresce, se c'è poco lavoro è molto difficile fare promesse. La situazione è migliorata ', spiega Gentiloni. ' L'Italia è tornata in una situazione migliore' , ma Gentiloni ...

Elezioni - Veltroni : “Senza maggioranza - tornare alle urne”. Gentiloni : “Non sono possibili voti a dispetto in libera uscita” : L’uno dice che se “dopo il voto non c’è maggioranza chiara, serve fare una legge elettorale e tornare alle urne” e si rivolge agli elettori di sinistra: “Non disperdetevi in un momento così difficile e così pericoloso”. L’altro rivendica i risultati che ritiene di aver raggiunto al governo, ma avverte che bisogna controllare il disagio e non lasciarlo proliferare. Walter Veltroni e Paolo Gentiloni ...

Gentiloni - non all'altezza su ambiente : ANSA, - ROMA, 25 FEB - "Sull'ambiente non siamo stati all'altezza: il Pd è un partito ambientalista e i suoi governi devono pensare sia alle questioni globali, che locali. C'è un ritardo che dobbiamo ...

Gentiloni - non è tempo di restare a casa : Tutti vogliamo migliorare il mondo e non si fa rivedendo il libro dei propri ricordi". Lo afferma il premier, Paolo Gentiloni intervenendo a Roma a un incontro elettorale del Pd insieme a Walter ...

Gentiloni : alcuni esponenti LeU sono di sinistra. Non cavalchino estremismi : Roma – Gentiloni: alcuni dirigenti di LeU li considero parte di sinistra del governo Roma – Di seguito le parole del premier Paolo Gentiloni, durante... L'articolo Gentiloni: alcuni esponenti LeU sono di sinistra. Non cavalchino estremismi su Roma Daily News.

Elezioni - Gentiloni : 'Il voto non è un salto nel buio - non ho paura' : "Non sono d'accordo sul vedere queste Elezioni politiche come un salto nel buio. Non ho paura del baratro, gli italiani vogliono la continuità". Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio, Paolo ...

