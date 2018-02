General Mobile GM8 è ufficiale | Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche

General Mobile GM8 Go è ufficiale : Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche : General Mobile GM8 Go Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche General Mobile presenta GM8 e GM8 Go: nuovi smartphone all’insegna di Android One e Android Go. Iniziamo facendo una distinzione importante: General Mobile GM8 e GM8 Go sono due smartphone piuttosto diversi fra loro, ma che presentano alcuni punti di contatto nelle specifiche, nel design e nella filosofia. Il primo e […]

General Mobile GM 8 e GM 8 Go presentati ufficialmente al MWC 2018 : Al Mobile World Congress 2018 General Mobile presenta due nuovi smartphone, General Mobile 8 con Android One e General Mobile 8 Go con Android Oreo Go Edition, con schede tecniche non proprio esaltanti. L'articolo General Mobile GM 8 e GM 8 Go presentati ufficialmente al MWC 2018 è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

General Mobile GM 8 e GM 8 Go presentati ufficialmente al MWC 2018 : Al Mobile World Congress 2018 General Mobile presenta due nuovi smartphone, General Mobile 8 con Android One e General Mobile 8 Go con Android Oreo Go Edition, con schede tecniche non proprio esaltanti. L'articolo General Mobile GM 8 e GM 8 Go presentati ufficialmente al MWC 2018 è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

General Mobile GM 8 Go con Android Oreo (Go Edition) potrebbe arrivare al MWC 2018 : General Mobile GM 8 Go è apparso in alcune nuove immagini, potrebbe essere un nuovo smartphone con a bordo Android Oreo (Go Edition) in arrivo al MWC 2018. Appena ieri Hiroshi Lockheimer, Vice Presidente senior di Google, aveva annunciato l'arrivo alla fiera di Barcellona dei primi smartphone come Android Oreo (Go Edition). Scopriamo insieme le probabili specifiche del nuovo GM 8 Go. L'articolo General Mobile GM 8 Go con Android Oreo (Go ...

Lecco - un'automobile sale per le scale dell'ingresso dell'ospedale. Il direttore Generale : «Sono sbalordito» : Una Croma di colore scuro. Il video inizia quando l'auto ha già percorso la prima rampa di scale e si trova sul terrapieno che sovrasta il parcheggio dell'ospedale Manzoni di Lecco. L'automobilista è ...