Fs presenta il piano a Delrio | Potenziata la stazione Termini di Roma

Poste Italiane presenta il Piano. L'A.D. del Fante scommette sulla crescita organica : il giorno di Poste Italiane . Siamo a Palazzo Mezzanotte la sede di Piazza Affari per il Capital Market Day di Poste. L'AD Matteo Del Fante e il CFO Roberto Giacchi hanno presentato alla stampa e alla ...

Poste Italiane presenta il Piano. L'Ad del Fante scommette sulla crescita organica : il giorno di Poste Italiane . Siamo a Palazzo Mezzanotte la sede di Piazza Affari per il Capital Market Day di Poste. L'Ad Matteo Del Fante e il CFO Roberto Giacchi hanno presentato alla stampa e alla ...

Poste presenta il piano quinquennale : 3mila dipendenti in meno all'anno - 10mila assunzioni : Poste Italiane lancia il piano strategico a cinque anni 2018-2022, firmato dall'amministratore delegato Matteo Del Fante, con l'obiettivo di un utile netto in crescita media l'anno del 13%, a 1,2 ...

Poste italiane presenta il piano quinquennale : 3mila dipendenti in meno all'anno - 10mila assunzioni : Poste italiane lancia il piano strategico a cinque anni 2018-2022, firmato dall'amministratore delegato Matteo Del Fante, con l'obiettivo di un utile netto in crescita media l'anno del 13%, a 1,2 miliardi nel 2022, +1% medio annuo per i ricavi consolidati attesi a 11,2 miliardi entro il 2022 e un +10% medio annuo per il risultato operativo, a 1,8 miliardi nel 2022 "grazie ad efficienze operative".Il piano, denominato Deliver 2022, prevede ...

Poste : 27 febbraio presentazione nuovo piano a comunità finanziaria : Roma, 19 feb. (AdnKronos) – Il 27 febbraio prossimo è programmato un incontro con la comunità finanziaria per la presentazione di un nuovo piano strategico di Poste Italiane. Ad annunciarlo è il gruppo in occasione dell’approvazione dei risultati preliminari dell’esercizio 2017. Negli ultimi mesi, il gruppo Poste è stato impegnato nella definizione di un nuovo piano industriale atto a consentire un’ulteriore ed ...

Poste : 27 febbraio presentazione nuovo piano a comunità finanziaria (2) : (AdnKronos) – Al comparto del transaction e digital banking, con particolare attenzione allo sviluppo in materia di incassi e pagamenti, sarà dedicato un nuovo settore operativo, con l’obiettivo di creare un polo d’offerta unico verso la clientela retail, business e Pubblica Amministrazione, assicurando il massimo livello di sviluppo e di integrazione, nonché il rafforzamento di un modello di servizio in grado di valorizzare i ...

Intesa - Messina presenta il piano : il titolo accelera in Borsa : Spinge sull'acceleratore il titolo Intesa Sanpaolo nonostante i forti ribassi registrati dalle altre blue chips del listino milanese. A dare linfa alle azioni, contribuiscono le buone indicazioni ...

Intesa accelera in Borsa. Più forte del sell-off. Messina presenta il piano : Teleborsa, - Spinge sull'acceleratore il titolo Intesa Sanpaolo nonostante i forti ribassi registrati dalle altre blue chips del listino milanese. A dare linfa alle azioni, contribuiscono le buone ...

Intesa accelera in Borsa. Più forte del sell-off. Messina presenta il piano : Spinge sull'acceleratore il titolo Intesa Sanpaolo nonostante i forti ribassi registrati dalle altre blue chips del listino milanese. A dare linfa alle azioni, contribuiscono le buone indicazioni ...

Banche centrali : il calendario della settimana - BoE in primo piano giovedì. Bce presenta il bollettino economico : Sempre giovedì la Banca centrale europea pubblica alle 10 il bollettino economico, mentre in serata si guarda all'istituto centrale messicano che comunica al mercato le novità di politica monetaria , ...

Scuola dello Sport - presentato il piano formativo 2018. Malagò : un'eccellenza : Lo Sport é un terreno importante, é 4.0. La tecnologia é un supporto, é un mezzo, mai un fine". Alessandra Sensini, Vice Presidente del CONI, ha invece rappresentato la sua esperienza. "E' importante ...

Scuola dello Sport - presentato il piano didattico 2018. Malagò : un'eccellenza per formare i futuri dirigenti : Marco Bicocchi Pichi, Presidente di Italia Startup, ha illustrato il suo punto di vista legando il mondo rappresentato con quello Sportivo. "Non ci sono successi da un giorno all'altro. Spesso ...

PERDONANZA : NUOVO COMITATO E PIANO TRIENNALE - presentaTO DE AMICIS : Il tutto alla luce della nuova candidatura a patrimonio immateriale dell'Unesco, l'organizzazione delle nazioni unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, nel 2019 e a quella come capitale ...

Leonardo presenta il piano : spinta sugli elicotteri - ma la Borsa lo boccia : Ancora due anni non facili e poi la svolta vera dal 2020 quando, anche grazie al ritorno a doppia cifra della redditività degli elicotteri e alla spinta garantita dai pagamenti...