Freddo | centinaia di condutture gelate La Vus | All' opera 10 squadre I

rgunotizie

: Da ieri stiamo distribuendo coperte e sacchi a pelo in alcuni insediamenti informali a Roma dove centinaia di perso… - MSF_ITALIA : Da ieri stiamo distribuendo coperte e sacchi a pelo in alcuni insediamenti informali a Roma dove centinaia di perso… - 60diamante : RT @MSF_ITALIA: Da ieri stiamo distribuendo coperte e sacchi a pelo in alcuni insediamenti informali a Roma dove centinaia di persone sono… - kikiejiji : RT @MSF_ITALIA: Da ieri stiamo distribuendo coperte e sacchi a pelo in alcuni insediamenti informali a Roma dove centinaia di persone sono… -

(Di martedì 27 febbraio 2018)di contatori ghiacciati dopo che neve e gelo hanno colpito l'Umbria in queste ultime ore. Un'emergenza che per il momento non ha creato particolari disagi, ma che avrà fine solo dopo i ...