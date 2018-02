Franco Terlizzi omofobia | il figlio Michael pubblica un video

AMAURYS PEREZ/ Attaccato da Franco Terlizzi : l'atleta risolve tutto con un abbraccio (Isola dei Famosi 2018) : AMAURYS PEREZ ha conquistato il pubblico dell'Isola dei Famosi 2018, ma sembra avere qualche problema con un altro Naufrago: l'ex pugile Franco Terlizzi. (Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 10:07:00 GMT)

Franco TERLIZZI/ Video - l'ex pugile non sa accettare le nomination (Isola dei famosi 2018) : All'Isola dei famosi 2018 FRANCO TERLIZZI ha avuto un acceso confronto con Amaurys dopo le nomination di lunedì scorso. Inoltre, l'uomo sembra non riuscire a sopportare Elena Morali. (Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 09:20:00 GMT)

Marco Ferri - coinvolto nel canna-gate?/ Video - pace fatta con Franco Terlizzi (Isola dei Famosi 2018) : Marco Ferri, naufrago dell'Isola dei Famosi 2018, sta affrontando un'altra settimana difficile, in silenzio, escluso completamente dalle dinamiche di gruppo. E' l'arma vincente?(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 08:01:00 GMT)

Craig Warwick/ Video - il figlio di Franco Terlizzi smentisce le accuse di omofobia (Isola dei Famosi 2018) : Craig Warwick solleva le polemiche dei fan dell'Isola dei Famosi 2018: sta mentendo? Dubbi sulle sue azioni post ritiro, i fan scatenati sui social. (Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 07:52:00 GMT)

Michael Terlizzi/ Il figlio di Franco contro Craig Warwick : "Ho un video che metterò nei miei social" : Dopo le polemiche scatenate da Craig Warwick sulla presunta omofobia di Franco, il figlio Michael Terlizzi ha detto la sua sulla vicenda, confermando che...(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 07:23:00 GMT)

Michael - il figlio di Franco Terlizzi a Pomeriggio 5 : “Mio padre non odia i gay” : Michael Terlizzi, il figlio di Franco difende il padre a Pomeriggio 5 dalle accuse di Craig Warwick all’Isola dei Famosi Michael Terlizzi è furioso per le accuse di Craig Warwick al padre Franco sull’Isola dei Famosi. Cosa è successo? Il sensitivo ha accusato, prima a Verissimo e poi a Domenica Live, l’ex pugile di omofobia. […] L'articolo Michael, il figlio di Franco Terlizzi a Pomeriggio 5: “Mio padre non odia i ...

Franco Terlizzi omofobo?/ Il figlio Michael lo difende e nega a Pomeriggio 5 (Isola dei Famosi 2018) : Franco Terlizzi è omofobo? Vladimir Luxuria scende in campo e cita una recente conversazione telefonica con Michael, figlio del concorrente de L'Isola dei Famosi 2018.(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 19:11:00 GMT)

Franco Terlizzi contro Craig Warwick perchè gay : parla Michael : Michael difende il padre Franco Terlizzi dalle accuse di Craig L’isola delle polemiche continua. Craig Warwick ha dichiarato a Verissimo e a Domenica Live che Franco Terlizzi gli avrebbe detto di stare lontano da lui in quanto omosessuale. Nella puntata di ieri del contenitore domenicale di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso, Cecilia Capriotti ha preso le difese del vincitore di Saranno Isolani, dichiarando che tra il sensitivo e Terlizzi non ...

Franco Terlizzi omofobo?/ Domenica Live - Luxuria : "Michael in lacrime mi ha detto..." (Isola dei Famosi 2018) : Franco Terlizzi è omofobo? Vladimir Luxuria scende in campo e cita una recente conversazione telefonica con Michael, figlio del concorrente de L'Isola dei Famosi 2018.(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 11:18:00 GMT)

Domenica Live - Craig Warwick : “Franco Terlizzi mi ha detto che facevo schifo perché sono gay” : A margine dell’amplissima pagina dedicata a sviscerare, ancora e ancora, la questione ormai nota come canna-gate riguardante il presunto consumo di droghe leggere da parte di Francesco Monte, Craig Warwick, il sensitivo appena uscito dall’Isola dei Famosi e ospite del salotto Domenicale di Barbara D’Urso, ha svelato un retroscena molto grave riguardante Franco Terlizzi. Secondo quanto riportato da Warwick, Terlizzi gli avrebbe ...

L’Isola dei famosi : Franco Terlizzi omofobo? Spunta un video : Franco Terlizzi dell’Isola 2018 è omofobo? Su L’Isola dei famosi sta per abbattersi un nuovo ciclone. In questi giorni stanno tenendo banco il caso canna-gate di Francesco Monte e il caso del presunto auricolare di Daniele Bossari, nonché i vari litigi in Honduras tra i naufraghi. Franco Terlizzi è omofobo? Ospite nello studio di Verissimo, Craig Warwick ha dichiarato che Franco gli ha detto se fosse gay e avrebbe reagito con ...

Isola dei Famosi 2018 - Franco Terlizzi squalificato?/ L'ex pugile a rischio dopo l'accusa shock : Isola dei Famosi 2018, Franco Terlizzi sarà qualificato per omofobia? l'accusa di Craig Warwick scatena le critiche del pubblico e fa perdere punti alL'ex pugile.(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 07:15:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018 : Franco Terlizzi è omofobo - le parole di Craig Warwick ospite a Verissimo : Franco Terlizzi votato a furor di popolo a Saranno Isolani, per entrare di diritto nel cast ufficiale dell’Isola dei Famosi è omofobo! A dichiararlo è stato l’ex naufrago, Craig Warwick ospite di Verissimo. Craig Warwick a Verissimo: “Sei gay? Che schifo”! Il sensitivo Craig dall’indole dolce e gentile ha dovuto lasciare il gioco per motivi di salute. Si è infatti infortunato e quindi è stato costretto a lasciare il gioco. Sabato 24 febbraio ...