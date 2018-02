Formula 1 - In arrivo F1 TV | la piattaforma ufficiale di Liberty Media

Benevento - ufficiale l’arrivo di Sandro : il club svela la Formula dell’affare : “Il Benevento Calcio comunica di aver perfezionato tutti gli adempimenti necessari al tesseramento del calciatore Sandro Raniere Guimarães Cordeiro. Il centrocampista arriva in giallorosso dal club turco dell’Antalyaspor Kulülü con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Il brasiliano Sandro , con una Copa Sudamericana e una Copa Libertadores in carriera, ha collezionato con gli Spurs 106 presenze tra Premier League, UCL, EL, ed FA ...

GIANCARLO FISICHELLA/ La Formula 1 e il matrimonio in arrivo con Luna Castellani (Che tempo che fa) : Video, GIANCARLO FISICHELLA passerà in rassegna la sua carriera, la vita privata e le nuove esperienze da inviato Rai all'interno del programma Che tempo che fa. (Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 08:22:00 GMT)

Inter - ecco la Formula per l'arrivo di un ex Milan : Secondo Sky Sport , l' Inter sta lavorando su un prestito lungo per regalarsi a gennaio Gerard Deulofeu . Molto dipenderà dall'arrivo o meno al Barcellona di un grande esterno offensivo di livello Internazionale ...