Ford e Waze uniscono le forze per affrontare il traffico

Il navigatore Waze sbarca su tutte le auto Ford : Waze , l’app per la navigazione condivisa utilizzata da oltre 100 milioni di auto mobilisti al mondo, sbarca su Ford . Su tutti i modelli dal prossimo aprile. Lo ha annunciato la casa dell’ovale blu al Mobile World Congress di Barcellona, confermando quanto aveva spiegato al Consumer Electronic Show di Las Vegas. La partnership prevede che i veicoli dotati del sistema Sync 3 con AppLink possano proiettare, sul touchscreen di bordo, i contenuti di ...

Ford - Al Ces di Las Vegas - il nuovo SYNC 3 con Waze : La Ford presenta al CES la propria strategia legata alla mobilità, annunciando allo stesso tempo nuove collaborazioni e presentando alcune novità destinate ai prodotti di serie, tra cui l'integrazione di Waze nel proprio infotainment. Con Qualcomm per il C-V2X. La Ford ha mostrato al CES i progetti che sono in fase di sviluppo con il partner tecnico Qualcomm per il C-V2X, ovvero la connessione dei veicoli verso il mondo esterno ...