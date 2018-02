Firenze 30 nuovi posti aggiuntivi per aiutare chi dorme per strada

Da Madrid a Firenze - come Airbnb determina i nuovi modelli di città : Spesso si legge del profondo mutamento subito da Firenze , con il centro “intasato” da appartamenti messi a disposizione del turismo veloce, quello strettamente legato alle rotte delle linee aeree lowcost. A Madrid a incidere sulla pianificazione urbanistica della terza metropoli europea (è inferiore in numero di abitanti solo a Londra e Berlino) non è tanto la mano di un urbanista quanto le future regolamentazioni municipali de “los pisos ...

Concorsi - pubblicati 2 nuovi bandi del Comune di Firenze : Il Comune di Firenze ha indetto 2 nuovi Concorsi per 6 posti da istruttore direttivo tecnico (categoria D1) e 23 da istruttore amministrativo (categoria C) che saranno assunti a tempo pieno e indeterminato. Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il 22 febbraio. Vediamo i dettagli dei bandi: requisiti, domanda e prove di selezione. Concorso per 6 posti da istruttore direttivo tecnico (categoria D1) Per partecipare al bando (Scarica ...