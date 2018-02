Filippo Nardi In studio per riabbracciare il figlio Zack e l' ex compagna Benedetta

Isola dei Famosi : Nadia Rinaldi - Cecilia Capriotti e Filippo Nardi potrebbero tornare in gioco : Nadia Rinaldi, Filippo Nardi e Cecilia Capriotti tornano all’Isola dei Famosi? L’ultima edizione dell’Isola dei Famosi non smette di stupire. Riccardo Signoretti – direttore di Nuovo – ha svelato su Facebook che Filippo Nardi, Nadia Rinaldi e Cecilia Capriotti potrebbero tornare in Honduras. Non come ospiti bensì di nuovo nelle vesti di concorrenti. Dunque, dopo […] L'articolo Isola dei Famosi: Nadia Rinaldi, ...

“Una coppia gay all’Isola dei Famosi”. La frase che ha sconvolto il pubblico. A parlare lui - Filippo Nardi - fresco di eliminazione dal reality. Che svela i nomi dei due concorrenti tra i quali ci sarebbe del tenero. Lo scoop (con annesse polemiche) è servito : Quella di Filippo Nardi per le coppie gay all’Isola dei Famosi sembra ormai essersi trasformata in una vera e propria ossessione. Difficile descrivere diversamente l’atteggiamento dell’ultimo concorrente in ordine cronologico a lasciare il reality condotto da Alessia Marcuzzi, eliminato dall’implacabile televoto e costretto così a fare i bagagli per abbandonare l’Honduras rientrando a casa anzitempo. Già ...

Isola dei famosi - Filippo Nardi e la bomba omosex : 'Cosa ho visto. Credo che...' : Dall' Isola dei famosi è appena uscito Filippo Nardi . Il quale, come sottolinea Novella 2000 , ha una sorta di fissazione sulle coppie omosessuali: ne vede ovunque. E infatti, dopo aver 'accoppiato' ...

BENEDETTA DOLFI E IL FIGLIO ZACHARY/ L'ex compagna di Filippo Nardi "presa di mira" dai Gialappi (Isola 2018) : BENEDETTA DOLFI, L'ex compagna di Filippo Nardi legge in diretta all'Isola dei Famosi 2018 una lettera scritta dal FIGLIO ZACHARY Nardi. La Gialappa's Band la prende in giro...(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 16:40:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018 - Giucas Casella sospeso - Filippo eliminato/ Nardi in lacrime per l’ex compagna : Isola dei Famosi 2018, Giucas Casella sospeso per via di alcuni controlli medici, Filippo Nardi il nuovo eliminato della settimana dopo l'emozionante sorpresa dell'ex.(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 15:58:00 GMT)

ISOLA DEI FAMOSI 2018 / Filippo Nardi eliminato tra l'ipnosi di Casella - Rosa e Alessia finalmente amiche? : II video della quinta puntata dell'ISOLA dei FAMOSI: ecco cosa è accaduto ieri sera in Honduras, con nuove nomination ed un concorrente ritirato. (Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 15:04:00 GMT)

Isola dei famosi - Paola - Franco e Nino in nomination. Filippo Nardi eliminato. Giucas sospeso dall'Isola. Elena e Simone sull'Isla Bonita -Diretta : Alessia Marcuzzi mantiene la promessa fatta a Striscia la Notizia e racconta dell'audio che i due inviati le hanno fatto sentire, in cui un ex concorrente sembra avvalora la tesi di Eva Henger a...

Isola dei Famosi - eliminato Filippo Nardi : Filippo Nardi è stato eliminato dall’Isola dei Famosi. Il 66% delle preferenze arrivate tramite televoto ha stabilito che l’ex gieffinoabbandonasse il gioco che proseguirà per Amaurys Perez e Franco Terlizzi, con...

Isola dei Famosi - eliminato Filippo Nardi : Filippo Nardi è stato eliminato dall’Isola dei Famosi. Il 66% delle preferenze arrivate tramite televoto ha stabilito che l’ex gieffinoabbandonasse il gioco che proseguirà per Amaurys Perez e Franco Terlizzi, con...

Isola dei Famosi 2018 : Filippo Nardi eliminato : Isola dei Famosi 2018 - Filippo Nardi eliminato E’ Filippo Nardi l’eliminato della quinta puntata dell’Isola dei Famosi 2018 (qui la diretta minuto per minuto). Dopo una settimana travagliata, l’ex gieffino ha perso in un televoto a tre tutto al maschile, contro Amaurys Perez e il non famoso Franco Terlizzi. Il pubblico ha deciso di eliminare Filippo con una percentuale decisamente alta: contro di lui ha votato il 66%. Il ...

ISOLA DEI FAMOSI 2018/ Canna-gate - diretta : Eva Henger contro tutti - eliminato Filippo Nardi (Quinta Puntata) : ISOLA dei FAMOSI 2018, anticipazioni e diretta quinta puntata: chi verrà eliminato? Cecilia Capriotti in studio con Alessia Marcuzzi e l'esperimento di Giucas Casella in Honduras.(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 23:36:00 GMT)

Filippo Nardi eliminato all’Isola dei famosi - salvi Franco Terlizzi e Amaurys Perez che si commuovono : Filippo Nardi è il concorrente eliminato all’Isola dei famosi 13 nella puntata di martedì 20 febbraio su Canale 5: al televoto perde contro Amaurys Perez e Franco Terlizzi. Filippo Nardi esce dall’Isola dei famosi 2018, qual è la percentuale del televoto? Filippo deve lasciare il reality show: al televoto ottiene il 66% delle preferenze contro l’11% di Amaurys […] L'articolo Filippo Nardi eliminato all’Isola dei ...

Isola Dei Famosi 2018 quinta puntata riassunto : eliminato Filippo Nardi - ritirato Giucas : Isola DEI Famosi 2018 quinta puntata. Martedì 20 febbraio è tornato con il quinto appuntamento il reality show di sopravvivenza di Canale 5. Ecco tutto quello che è successo durante la puntata, tra eliminati, sorprese e nuove nomination. SCOPRI TUTTO SU #Isola2018 Isola Dei Famosi 2018 quinta puntata riassunto La puntata si è aperta con alcune dichiarazioni di Alessia Marcuzzi circa la “situazione Francesco Monte”. La ...

ISOLA DEI FAMOSI 2018/ Diretta e eliminati : Filippo Nardi via - Amaurys salvo (Quinta Puntata) : ISOLA dei FAMOSI 2018, anticipazioni e Diretta quinta puntata: chi verrà eliminato? Cecilia Capriotti in studio con Alessia Marcuzzi e l'esperimento di Giucas Casella in Honduras.(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 23:09:00 GMT)