Figli | sport e Pascale | Berlusconi si racconta a Chi

«Basta mitizzare lo sport. Fatelo per i vostri Figli» : «Chiunque pensi che una bambina di cinque anni decida in autonomia di dedicare la propria vita alla ginnastica, si sta prendendo in giro da solo». Le parole di John Amaechi, ex cestista Nba che oggi fa l’educatore, suonano come un avvertimento riguardo al rapporto tra i ragazzini e lo sport. Sopratutto dopo lo scandalo Larry Nassar, l’ex medico della Nazionale americana condannato fino a 175 anni di carcere per aver abusato sessualmente di oltre ...