Ferrari | McLaren e Porsche | tridente di supercar a Ginevra

Salone di Ginevra : supercar show con Ferrari - McLaren e Porsche : Il nuovo sistema utilizza per la prima volta al mondo un canale di controllo gestito da software Ferrari basato sulla pressione inviata alle pinze freno. Infine uno sguardo all'estetica, che in una ...

F1 - Test Barcellona 2018 : nuova sfida Mercedes-Ferrari. Red Bull e McLaren puntano ad inserirsi : Il circuito del Montmeló sarà presto teatro di sfide contro il tempo. Dal 26 febbraio al 1° marzo le vetture del Mondiale 2018 di Formula Uno torneranno ad esibirsi dopo la lunga pausa invernale mettendo in mostra le nuove vetture. La curiosità su quel che accadrà in pista è tanta e ci si aspetta ancora una volta un duello tutto Mercedes-Ferrari. Un confronto, quello tra la Rossa e le Frecce d’Argento, iniziato già in sede di ...