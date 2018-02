Fed | Powell difende Qe | politiche post-crisi efficaci

Fed - Powell : 'prezzi di Borsa elevati' : La ricetta ideale per la politica monetaria dei prossimi mesi sarà quella di mantenere un equilibrio perfetto tra scongiurare un surriscaldamento dell'economia e la necessità di garantire una ...

Fed : Powell - outlook economico Usa rimane forte : Per gli Stati Uniti "l'outlook economico rimane forte". È quanto emerge dal discorso davanti al Congresso Usa di Jerome Powell, presidente della Federal Reserve , Fed, . Durante la sua testimonianza ...

Fed : Powell - "ulteriori rialzi graduali tassi" : "Nel valutare il percorso appropriato per la politica monetaria nei prossimi anni, il Fomc continuerà a trovare un equilibrio tra l'evitare un surriscaldamento dell'economia e portare l'inflazione ...

Wall Street al rallentatore nonostante frasi accomodanti di Powell - Fed - : Le autorità della Fed si aspettano per il momento tre strette monetarie nel 2018 e Powell non esprimerà l'intenzione di accelerare tale ritmo, nemmeno con un'economia in crescita e con gli stimoli ...

Powell : la Fed alzerà ancora i tassi in modo graduale : La Federal Reserve resta sulla strada giusta per continuare ad alzare gradualmente i tassi di interesse continuando la normalizzazione della sua politica monetaria. È questo il messaggio fornito al ...

Fed - Powell conferma rialzi graduali per raggiungere obiettivi : ... in grado di mantenersi su tale livello nel tempo, ed evitare che l'economia a stelle e strisce si surriscaldi. Lo assicura il neo presidente della Federal Reserve, Jerome Powell , nella sua prima ...

Powell - Fed - : su inflazione pesano fattori transitori che non dovrebbero ripetersi : Powell ha infine rassicurato che nonostante la recente volatilità le condizioni finanziarie restano accomodanti e che l'economia Usa è solida. , CC - www.ftaonline.com,

Fed : discorso Powell al Congresso Usa anticipato al 27 febbraio : ... Fed, , Jerome Powell, di fronte alla commissione dei servizi finanziari della Camera per discutere della politica monetaria della Fed e dello stato di salute della prima economia al mondo. ...

Powell - la Fed vigilerà sui rischi per la stabilità finanziaria : ... con capitale e liquidità molto più elevati e migliore gestione del rischio" - ha affermato il banchiere - sottolineando che l'economia globale si sta riprendendo fortemente per la prima volta in un ...

Fed : Powell - restare vigile su rischi a stabilità finanza : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Il dilemma di Powell (Fed) : se sbaglia rischia due volte : Questa settimana è sicuramente servita al nuovo governatore della Fed Jerome Powell a capire che i primi passi della sua navigazione saranno tutto fuorché tranquilli. ...

Il debutto di Powell alla Fed : Jerome Powell giura e assume la guida della Fed, divenendone il 16mo presidente. Wall Street lo accoglie freddamente, con i listini in forte calo: a preoccupare gli investitori sono le prossime mosse ...

Wall Street - il panico nel giorno dell'insediamento di Powell alla Fed : Il nuovo presidente, subentrato a Janet Yellen, inaugura nel peggiore dei modi la nuova era a trazione repubblicana della Federal Reserve