Facebook porta i servizi di assistenza clienti su Messenger

Facebook inizia a supportare i post 3D nel Feed - intanto Messenger introduce un modo semplice per iniziare chiamate di gruppo : Arrivano in giornata piccole ma interessanti novità in casa Facebook: il social network di Mark Zuckerberg sta iniziando a supportare i post in 3D nel Feed col contributo di partner importanti, mentre in Messenger arriva un nuovo e semplice modo per iniziare le chiamate di gruppo. Scopriamole insieme. L'articolo Facebook inizia a supportare i post 3D nel Feed, intanto Messenger introduce un modo semplice per iniziare chiamate di gruppo è stato ...

Portal - lo smart speaker di Facebook potrebbe debuttare in estate : Lo streaming video potrebbe essere presto un elemento cardine di Facebook. Un display da 15 pollici potrebbe confermare tale orientamento. Ad ogni modo Facebook non dovrà lasciare nulla al caso, al ...

Tecnologia : Facebook vuole portare le news sulla sua piattaforma video “Watch” : Campbell Brown, che si occupa di partnership editoriali per Facebook, ha reso noto in occasione dell’evento Code Media in California, che vi sarebbe il progetto di creare una sezione notizie sulla piattaforma di video “Watch“, lanciata ad agosto negli Stati Uniti (non ancora disponibile in Italia), per sfidare Netflix e YouTube. La mossa farebbe parte della più ampia strategia di Facebook sulle notizie. L'articolo Tecnologia: ...

Fotomontaggio shock con Boldrini sgozzata : minacce via Facebook al portavoce dei sentinelli che lo aveva denunciato : Sulla pagina Facebook dell'avvocato Luca Paladini, è comparso un post con la foto del suo volto tumefatto da parte dello stesso autore del Fotomontaggio con...

Giornata delle Memoria 2018 : Facebook rimuove le immagini dei deportati - perché 'nudi' : Cronaca a parte, la Giornata della Memoria 2018 ha avuto difficoltà ben maggiori con l'algoritmo di Facebook . Quest'ultimo, già nel Settembre del 2016 , censurò quel che non doveva, sospendendo il ...

Marito uccide la moglie mentre i bimbi giocano in cortile - l'ultimo post su Facebook : 'La famiglia è la cosa più importante' : Un post sulla propria bacheca Facebook nella notte tra sabato e domenica ('la famiglia è la cosa più importante del mondo') non lasciava presagire nulla di quanto sarebbe avvenuto a breve. A distanza di poco più di ventiquattro ore Salvatore Siani, 48 anni di Cava de' Tirreni, quella idea di famiglia l'ha messa ...

Facebook cambia : importante annuncio di Mark Zuckerberg - ecco cosa vedremo in bacheca : Nuovi importanti cambiamenti in vista per Facebook. Nelle prossime settimane o mesi tutti noi potremmo osservare un social network diverso soprattutto per quanto concerne i post e i contenuti...

Facebook - nuovo algoritmo porta novità importanti : ecco cosa cambia : ...volontà di farci "vivere meglio" sui social network ma anche quella di a rginare il sempre più preoccupante fenomeno delle "Fake News" che stanno condizionando sempre di più la politica e l'economia ...

Facebook Portal smart speaker a maggio? : Secondo le ultime indiscrezioni, Facebook Portal dovrebbe essere in grado anche di accedere a servizi di musica o video in streaming, come i celebri Spotify e Netflix . Il team della società creata ...

Facebook ci riprova : col video speaker Portal rientrerà nell'hardware : Anzi, qualcosa di più che una voce: secondo alcune indiscrezioni Menlo Park starebbe lavorando a un rientro nel mondo hardware (dopo il fallimentare tentativo dell' anche noto come Facebook Phone ...

