F1 | Valtteri Bottas | “Abbiamo sfruttato la giornata al massimo Spero che il meteo

(Di martedì 27 febbraio 2018) 94 giri completati e secondo tempo alle spalle della Ferrari di Sebastian Vettel con gomme medie diverse dalle soft usate dal tedesco. Questo il computo finale della secondadi test a Barcellona persulla Mercedes, in cui le temperature polari e la neve sono state le protagoniste. “Abbiamolaal– ha sottolineato il finlandese, come riporta it.motorsport.com – In mattinata ci siamo concentrati sull’aerodinamica montando sulla macchina diversi rilevatori di dati per effettuare una serie di test utili a casa. Nel pomeriggio mi sono dedicato ai long run e abbiamo cominciato a lavorare sul set-up“. Condizioni molto difficili che hanno messo a dura prova le qualità di guida di: “È stato piuttosto difficile guidare con queste temperature, ma siamo riusciti a svolgere il programma che era stato ...