F1 | Test Barcellona 2018 | Ferrari vs Mercedes è duello al gelo! Vettel vicino al tempo

Formula 1 - Vettel il più veloce nella seconda giornata di Test a Barcellona : È stato Sebastian Vettel, alla prima uscita con la nuova SF71H, a segnare il miglior tempo nella seconda giornata di test ufficiali pre-campionato della Formula 1 sul circuito barcellonese del ...

F1 - Test Barcellona 2018 : risultati della seconda giornata e la classifica dei tempi. Vettel e la Ferrari davanti a tutti : Sebastian Vettel ha realizzato il miglior tempo nella seconda giornata dei Test di F1 che si stanno svolgendo a Barcellona. Sul circuito catalano, il tedesco si è scatenato a bordo della sua Ferrari e ha fermato il cronometro su 1:19.673. Il tempo è stato siglato con le gomme soft ma anche con le medie Seb era riuscito a fare la differenza. seconda posizione per Valtteri Bottas che con la sua Mercedes si è fermato a 1:19.976 (medie). Terza ...

F1 - Test Barcellona 2018 : le previsioni indicano pioggia e nevischio domani. Come potrebbe cambiare il programma? : Tanto freddo. La seconda giornata di Test di Barcellona per i team del Mondiale 2018 di F1 è iniziata così, con temperature polari, condizionando in maniera importante l’attività in pista. Se Sebastian Vettel ha scaldato i cuori dei ferraristi con tempi di pregevole fattura il meteo non ha regalato e non regala sorrisi. Per domani, infatti, le previsioni parlano di pioggia e nevischio con temperature da 0°C a 5°C. In queste condizioni, difficile ...

F1 - Test Barcellona 2018 : il programma di martedì 27 febbraio. Gli orari e come seguirli in tempo reale : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEI Test F1 (27 FEBBRAIO) Dopo l’antipasto di oggi, è già tempo della seconda giornata dei Test pre-stagionali per quanto riguarda la Formula Uno a Barcellona. Le monoposto sono pronte al Montemelò per altri importanti chilometri per affinare le nuove vetture in edizione 2018 e, per alcuni piloti, sarà tempo dell’esordio assoluto. Toccherà, infatti, a Sebastian Vettel per la Ferrari, Max ...

F1 - Test Barcellona 2018 : Sebastian Vettel scalda la Ferrari! Miglior tempo con le medie e passo gara da urlo : Sebastian Vettel ha scaldato il circuito di Barcellona dove si stanno svolgendo i Test di Formula Uno. Il tedesco si è scatenato a bordo della sua Ferrari e ha realizzato il Miglior tempo: un notevole 1:20.168 con le medium, un decimo meglio di quanto fatto da Valtteri Bottas che ha montato le soft sulla sua Mercedes. Una mescola sfavorevole per la prima guida del Cavallino Rampante che però ha confezionato un giro notevole e ha dato una ...

F1 - Test Barcellona 2018 : i risultati del mattino (27 febbraio). Il freddo rovina la sessione - poi Sebastian Vettel si scatena. Bottas al comando : Giornata davvero molto difficile a Barcellona dove si stanno svolgendo i Test della Formula Uno. Nella notte, infatti, è nevicato e le prime ore della mattinata sono state caratterizzate da temperature molto rigide: la sessione è addirittura incominciata sotto gli 0 °C, i piloti non hanno praticamente potuto girare per quasi un paio d’ore, eccezion fatta per gli installation lap. Le temperature si sono poi pian piano alzate e ci si è ...

