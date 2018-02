F1 | secondo giorno di test a Barcellona | domina Vettel all' esordio con la nuova SF71H

secondo giorno di raduno a Coverciano : Prosegue a Coverciano il raduno dedicato ai talenti più interessanti del campionato, il primo del 2018 e il quinto del biennio in corso dopo quelli svolti a novembre 2016, febbraio, aprile e maggio ...

Credito Valtellinese - rimbalzano i diritti nel secondo giorno dell'aumento : Teleborsa, - Torna a splendere il sole sul Credito Valtellinese , dopo le perdite accusate ieri 19 febbraio 2018 sia dal titolo che dai diritti nel primo giorno dell'aumento di capitale da 700 milioni ...

“È come fumare 20 sigarette al giorno” - la pratica quotidiana da evitare. Lo facciamo tutti i giorni senza pensarci minimamente - ma secondo uno studio recente fa malissimo : “A lungo termine è devastante per i polmoni” : Ci avete mai pensato? E se tutti i prodotti spray per le pulizie, che molti di noi usano quotidianamente, fossero molto nocivi per la nostra salute? Eh sì, perché secondo un nuovo studio, il danno sarebbe equiparabile a quello inferto da venti sigarette fumate al giorno. La ricerca, pubblicata sulla rivista “American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine” dell’American Thoracic Society, è stata condotta su un ...

MotoGP Sepang test secondo giorno : lotta Dovizioso-Rossi : Terzo, con una Honda dotata di nuove appendici aerodinamiche, è il campione del mondo Marc Marquez, unico insieme ai due italiani a essere sceso finora sotto i 2' con il tempo di 1'59"988. Drama for ...

Mondadori in rally per il secondo giorno consecutivo : Seconda giornata di rally per Mondadori , che sta mettendo a segno un rialzo del 4,15%. Il titolo si era già impennato la vigilia, sui rumors che parlavano di un'offerta del gruppo francese Reworld ...

Deposito simboli al Viminale : secondo giorno : Roma– Oggi al Viminale, dalle 8 della mattina , secondo giorno della presentazione dei simboli per le elezioni politiche del 2018. Il termine ultimo per... L'articolo Deposito simboli al Viminale: secondo giorno su Roma Daily News.

secondo giorno di Parlamentarie del MoVimento 5 Stelle : di MoVimento 5 Stelle Anche oggi si può votare su Rousseau dalle ore 10 alle ore 21 per le Parlamentarie del MoVimento 5 Stelle per le prossime elezioni politiche. Ieri c'è stata grande partecipazione e ringraziamo tutti coloro che hanno votato. Nel caso si creasse, per la grande partecipazione, l'effetto di coda virtuale ai seggi nelle ultime ore che potrebbe causare difficoltà ad accedere al sito, la scadenza sarà prorogata e sarà possibile ...

Sfilate uomo : la cronaca del secondo giorno : Nel lungo fine settimana milanese dedicato alle presentazione delle collezioni di moda maschile per l’Autunno-Inverno 2018/19 c’è una sfilata che, più di tutte le altre, storicamente sa far salire l’attesa e titillare la curiosità del pubblico di addetti ai lavori, ed è quella di Prada. LEGGI ANCHELe Sfilate di Milano Moda uomo: la cronaca del primo giorno: Versace, Marni, Moschino e Diesel Black Gold Perché arriva sempre prima ...

Smog Torino : la pioggia fa calare i livelli di PM10 - oggi secondo giorno di stop ai diesel Euro 5 : Nonostante pioggia e la neve abbiano fatto calare i livelli delle particelle sottili PM10 (per oltre dieci giorni al di sopra dei limiti consentiti) a Torino oggi è in corso il secondo giorno di stop ai diesel Euro 5. Il provvedimento è stato confermato ieri dall’amministrazione comunale. Nelle prossime ore la decisione sul blocco della circolazione per i prossimi giorni. L'articolo Smog Torino: la pioggia fa calare i livelli di PM10, oggi ...