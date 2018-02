: Quando si passa dalle parole ai fatti succede questo: il Ppe respinge emendamento PD in commissione Europarlamento… - simonabonafe : Quando si passa dalle parole ai fatti succede questo: il Ppe respinge emendamento PD in commissione Europarlamento… - TgLa7 : #Ema commissione Parlamento europeo boccia revisione sede a Amsterdam, si complica la battaglia @Europarl_IT - SkyTG24 : Ema, commissione Pe boccia revisione assegnazione sede ad Amsterdam -

LaAffari Costituzionali Parlamento Ue ha bocciato undell'eurodeputata Pd Mercedesche chiedeva di eliminare l'indicazione di Amsterdam come nuova sede Ema dalla proposta di regolamento in discussione. L', secondo cui la decisione sulla nuova sede avrebbe dovuto essere presa secondo la procedura legislativa ordinaria da Parlamento e Consiglio in qualità di codecisori, è stato respinto a maggioranza. Il testo proposto dallastabilisce che l'agenzia avrà la sua sede ad Amsterdam.(Di martedì 27 febbraio 2018)