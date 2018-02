Elezioni Usa midterm | per sondaggio Cnn dem al 54%

Elezioni 2018 : proviamo a usare testa - pancia e cuore. Anche solo per un giorno : In questi giorni mi assilla un tema, che sembra scomparso perché macinato dai rumori della campagna elettorale lampo: tutti negano l’esistenza della sinistra e della destra, la fine delle parti e affermano così l’inizio di un “brodo primordiale” che dicono alcuni, porterà al fascismo o a detta di altri al trionfo dei populismi. Slogan incomprensibili e fondati sull’effetto dell’attimo, sulla frase di giornata, sulla promessa più seducente. ...

Elezioni : video di Sgarbi su Fb - Di Maio usatelo come lassativo : Palermo, 23 feb. (AdnKronos) - Un video pubblicato sui social con il quale Vittorio Sgarbi, assessore ai Beni culturali della Regione siciliana, invita ad usare l'immagine del leader dei Cinquestelle Luigi Di Maio 'per andare in bagno'. Sgarbi si fa riprendere mentre si trova in bagno e mostra sul s

'Ue - Usa e Putin : ecco chi vorrebbero che vincesse le Elezioni in Italia' : Il commento del direttore de La Stampa Maurizio Molinari durante la trasmissione di La7 Omnibus sull'influenza di Stati Uniti, Europa e Russia sulle imminenti elezioni italiane.

Elezioni - Salvini : 'Prima gli italiani'. Ma usa foto di stranieri - : Secondo quanto rivelato dal sito The Vision, nei manifesti elettorali della Lega comparirebbero modelli cechi e slovacchi. I protagonisti degli scatti lavorano per agenzie che vendono immagini in ...

Elezioni A RISCHIO?/ Mori : i foreign fighters sono molto più pericolosi degli hacker russi - e Usa - : I nostri servizi di informazione temono attacchi cyber che potrebbero influenzare l'opinione pubblica in vista de voto del 4 marzo. Ne abbiamo parlato con il generale MARIO Mori

Elezioni - la Lega scrive “Prima gli italiani” ma nei manifesti usa modelle straniere : “Prima gli italiani” è il mantra di Matteo Salvini da anni. E la difesa dei connazionali è diventata il vessillo da sbandierare in campagna elettorale dalla Lega. Lo slogan è in bella vista anche sulle foto di copertina del profilo Facebook del leader del Carroccio, che chiama all’adunata del prossimo sabato in piazza Duomo a Milano. La faccia di Salvini, i loghi, i pullman, il countdown e poi mamme e papà con le proprie figlie ...

Elezioni Usa - se l'intervento russo fu solo una 'rumorosa' protesta contro il bullismo clintoniano : ... perseguire negli Stati Uniti chi ha infranto le leggi americane, ma è opportuno smetterla di perdersi dietro a scemenze, e iniziare invece dopo il disastro Obama a fare una politica che preveda ...

Russiagate - c’è anche lo “chef di Putin” tra i 13 cittadini russi accusati di aver tentato di influenzare le Elezioni 2016 : C’è anche Yevgheni Prigozhin, noto come lo “chef di Putin“, fra i 13 cittadini russi e le tre entità legate a Mosca incriminati dal procuratore speciale per il russiagate Robert Mueller, che indaga sulle presunte interferenza nel processo elettorale e collusione dello staff di Trump con Mosca. A riferirlo sono i media statunitensi, secondo cui, in particolare, a Prigozhin viene imputato di aver finanziato la società tecnologica ...

Elezioni Politiche : Nicoletta Piazzese accende la campagna elettorale siracusana : lettera-sfida : 'Facciamo anche uno streaming, che andava tanto anche da voi prima che diventaste una società segreta. Resto in attesa'.

Elezioni - la candidata di Forza Italia all’estero telefona agli expat in Usa. Polemica sui social : “Ma chi le ha dato il mio numero?” : Stati Uniti, 9 febbraio, squilla il telefono. La chiamata arriva dal numero 1-800-790-4974. Rispondi e parte un messaggio automatico di 48 secondi, lo stesso che ci si ritrova in segreteria nel caso di chiamata persa. “Mi senti? Sono Francesca Alderisi, anche se probabilmente mi conoscerai come Francesca, avendomi vista per tanti anni in televisione in Sportello Italia e Cara Francesca, due programmi che hanno raccontato le vostre ...

Elezioni : M5S - Cesa chieda scusa e leader centrodestra prendano distanza : Roma, 13 feb. (AdnKronos) – “Cesa che afferma di voler impiccare gli esponenti del MoVimento 5 Stelle chieda scusa e si vergogni. Le sue sono parole di una gravità inaudita. Cosa dicono i suoi alleati, i leader del centrodestra e gli altri partiti? Siamo arrivati, addirittura, a chi augura la morte agli avversari politici. Le parole dell’esponente di ‘Noi con l’Italia’ hanno passato il segno.” E’ ...

TERREMOTO AMATRICE - SINDACO PIROZZI INDAGATO/ Accusa di omicidio colposo : “atto a ridosso delle Elezioni” : AMATRICE, il SINDACO Sergio PIROZZI INDAGATO per omicidio colposo per crollo di una palazzina durante il TERREMOTO del 2016: candidato alla Regione Lazio, "a ridosso delle Elezioni, caso?"(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 14:30:00 GMT)

Elezioni - Calenda : “Salvini e Di Battista? Fanno i cialtroni sulla pelle degli operai coi selfie”. Poi si scusa su Twitter : Durissimo attacco del ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, al leader della Lega, Matteo Salvini, e al deputato uscente del M5s, Alessandro Di Battista. Ospite de L’Aria che Tira (La7), il ministro smentisce alcune dichiarazioni di Salvini, come il deposito di una interrogazione parlamentare della Lega. E spiega: “Salvini è andato alla Ideal Standard di Roccasecca solo per farsi i selfie con operai che rischiano il posto di lavoro. E ...

Elezioni - Sardoni vs Di Battista : “M5s? Amministra Roma in continuità col passato”. “Rigetto al mittente l’accusa” : Polemica fibrillante a Piazzapulita (La7) tra la giornalista Alessandra Sardoni e il deputato uscente del M5S, Alessandro Di Battista. Il primo botta e risposta si registra quando Sardoni nota una dicotomia tra le posiizoni di Di Maio e Di Battista, specie dopo il viaggio del candidato pentastellato alla presidenza del Consiglio a Londra. Di Battista non ci sta: “Io sto facendo campagna elettorale da non candidato perché credo in Luigi Di Maio e ...