Elezioni | Salvini | l' Ue brutta è Juncker | non è quella di Tajani

Elezioni - Casapound : “Pronti a sostenere un governo di Matteo Salvini”. Il leader della Lega : “Dal 5 marzo parlo con tutti” : Casapound annuncia il sostegno ad un esecutivo che veda Matteo Salvini a Palazzo Chigi e Alberto Bagnai, candidato del Carroccio, al ministero del Tesoro. È questo l’esecutivo che ha in mente Simone Di Stefano, il leader del movimento di estrema destra: un governo “sovranista che porti l’Italia fuori dall’Euro e blocchi l’immigrazione” che non può avere “Tajani come premier e Brunetta ...

Laura Boldrini - Elezioni 2018/ Video - bikesharing Milano e attacco a Salvini : “carriera finita senza migranti” : Laura Boldrini, ultimi giorni di campagna Elezioni 2018: bikesharing a Milano e attacchi a Renzi, Salvini e Gasparri. La biciclettata della leader LeU(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 18:35:00 GMT)

Elezioni : Serracchiani - Berlusconi schiacciato tra Salvini e Casa Pound : Roma, 26 feb. (AdnKronos) – ‘L’accordo politico ormai dichiarato tra Casa Pound e Salvini schiaccia in un angolo Berlusconi e i moderati del centrodestra”. Lo afferma Debora Serracchiani, componente la segreteria nazionale del Pd, commentando l’offerta formulata dal candidato premier di Casa Pound Simone Di Stefano, di appoggio a un governo guidato dal leader della Lega Matteo Salvini.Per Serracchiani ‘questo ...

Elezioni : Renzi - con Salvini finiamo come Trump che arma insegnanti : Roma, 26 feb. (AdnKronos) – “L’atteggiamento di Berlusconi è quello del partito popolare europeo della Merkel. Non ci piace, ma non è sicuramente l’atteggiamento della Lega di Salvini che non ha casa in Europa. Mi fa paura la cultura di Salvini, va respinta. Con lui finiamo come con Trump che vuole armare gli insegnanti”. Lo ha detto Matteo Renzi a un’iniziativa elettorale a Brescia. L'articolo Elezioni: ...

Elezioni - Matteo Salvini : Casapound? Dopo il 5 marzo incontro tutti : "Mi occupo di Lega e di centrodestra, lavoro perché gli italiani scelgano un governo di centrodestra a guida leghista. Tutto quello che accade fuori non mi interessa. Non vedo l'ora di essere messo ...

Elezioni : Bonino - volgarità Salvini che giura sul Vangelo : Roma, 26 feb. , AdnKronos, 'Salvini che si appropria del Vangelo è una volgarità'. Lo ha detto Emma Bonino, ospite di Circo Massimo su Radio Capital, commentando l'iniziativa del leader della Lega, ...

Elezioni : Di Stefano (Casapound) - pronti a sostenere governo Salvini : Roma, 26 feb. (AdnKronos) – “Se c’è la possibilità di fare un governo sovranista che ci porta fuori dall’euro e fuori dall’Unione Europea e che blocca l’immigrazione che sono i tre punti principali del nostro programma siamo pronti a sostenerlo. Dovrebbe essere un governo che non ha Tajani premier e Brunetta all’economia, ma sarebbe un governo che dovrebbe avere un Salvini premier e un Bagnai ...

Elezioni - Renzi : “Salvini? Utilizzo strumentale del Vangelo - un presidente del Consiglio giura sulla Costituzione” : “Mi ha colpito Salvini che da un lato candida delle persone che mettono la foto con la pistola al poligono di tiro, ovvero la candidata di centrodestra di Salvini in Veneto (Angela Colmellere, sindaca trevigiana, candidata alla Camera per la Lega) e dice la sicurezza la garantiamo noi , così si finisce con Trump , e dall’altra giura sul Vangelo. L’Utilizzo strumentale del Vangelo e del rosario da cristiano mi ferisce, perché un presidente del ...

Elezioni : Salvini - gente non chiede antifascismo ma lavoro : Roma, 26 feb. (AdnKronos) – “La gente che incontro non mi chiede anti-fascismo ma lavoro, meno tasse e più sicurezza”. Così i leader della Lega, Matteo Salvini, ospite di Unomattina: “gli italiani – aggiunge – vogliono un Paese tranquillo che non è quello disegnato da chi fa casino in piazza”. Per il leader della Lega “il problema non sono” gli immigrati “ma i clandestini”, ...

Elezioni : Salvini - giovedì all’Eur ci sarà tutto centrodestra - anche Berlusconi : Roma, 26 feb. (AdnKronos) – “giovedì alle 18 all’Atlantic dell’Eur – era una manifestazione della Lega che abbiamo poi deciso di allargare – ci saranno Berlusconi, Meloni, quarta gamba e tutte le gambe del mondo”. Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di ‘Uno Mattina’ su Rai 1. L'articolo Elezioni: Salvini, giovedì all’Eur ci sarà tutto centrodestra, anche Berlusconi ...

Elezioni politiche 2018 : Salvini - l'alleato che vuole scalzare il Cav : Se riceverà più consensi nel centrodestra, si candida a capo del governo. Per questo la Lega, sull'onda dei fatti di Macerata, sta spingendo al Centro e nel Meridione. Ma Berlusconi lancia la ...

Dai video autogol ai colpi di reni Elezioni - chi sale e chi scendeSalvini cita Pasolini. E Renzi... : Dal video autogol di Renzi-Pd all'effetto Lega con Salvini che cita Pasolini, fino a Di Maio che reagisce agli errori. L'ultimo sprint per il 4 marzo Segui su affaritaliani.it