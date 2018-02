Elezioni | Renzi chiude campagna a piazzale Michelangelo a Firenze

Elezioni : Renzi - famiglie priorità numero uno : Roma, 27 feb. (AdnKronos) – “Qual è la priorità degli ultimi cinque giorni? Risposta secca: le famiglie. Nella legislatura appena terminata abbiamo fatto il pieno alle imprese: irap costo del lavoro, ires, incentivi JobsAct, industria 4.0, pir, patent box. Continueremo con altre misure anche in questo settore. Ma la priorità numero uno sarà la famiglia”. Lo scrive Matteo Renzi nella enews. “Abbiamo fatto il pieno alle ...

Elezioni : Renzi - inverosimile governo Di Maio - Pd a opposizione : Roma, 27 feb. (AdnKronos) – “I Cinque Stelle non parlano più di reddito di cittadinanza, ma solo di poltrone. E dicono che votare il Pd non serve. Poi però chiedono ufficialmente al Pd di appoggiare un inverosimile governo Di Maio”. Lo scrive Matteo Renzi nella enews. “Delle due l’una: se i Cinque Stelle avranno i numeri per governare, noi faremo opposizione. Se i Cinque Stelle non hanno i numeri, non possono certo ...

Elezioni : Renzi - terrorizzati da Pd primo gruppo - ci attaccano di continuo : Roma, 27 feb. (AdnKronos) – “Cinque giorni al voto. Gli altri sono letteralmente terrorizzati dal fatto che noi saremo il primo gruppo parlamentare. E dunque ancora, in questi giorni, tutti attaccano noi. Sempre noi. Solo noi”. Lo scrive Matteo Renzi nella enews. L'articolo Elezioni: Renzi, terrorizzati da Pd primo gruppo, ci attaccano di continuo sembra essere il primo su CalcioWeb.

Elezioni - Coldiretti : con Renzi la prima spaghettata tricolore “doc” : La prima maxispaghettata tricolore garantita al 100% italiana è stata servita dalla Coldiretti in occasione dell’incontro con il segretario del Partito Democratico Matteo Renzi e il Ministro delle Politiche Agricole Maurizio Martina, che nel corso della legislatura ha firmato i decreti per rendere obbligatoria l’etichetta Made in Italy per prodotti base dell’agroalimentare italiano, dal latte ai formaggi, dal riso al grano per la pasta fino ai ...

Il Candidato va alle Elezioni - stasera 27 febbraio 2018 : Pif intervista Renzi e Salvini : Riflettori puntati sul leader del PD, Matteo Renzi e sul Candidato premier della Lega Matteo Salvini.

Elezioni 2018/ Renzi - “se perdo non mi dimetto” : Minniti - “io premier? Irrealtà”. Scontro Berlusconi-Di Maio : Elezioni 2018, ultime notizie su M5s, Pd e Centrodestra: Renzi, "se perdo non mi dimetto, il Pd sarà primo partito". Minniti, "io premier? Ipotesi irreale". Scontro Berlusconi e Di Maio(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 09:50:00 GMT)

Elezioni - Renzi : se il Pd perde non mi dimetto : "Non ci sarà nessun passo indietro se il Pd dovesse perdere". È il commento di Matteo Renzi in vista delle Elezioni di domenica 4 marzo. "Trovo sconcertante " ha continuato - che il tema della ...

Elezioni 2018 - come si vota/ Matteo Renzi : “proposte Centrodestra fantasmagoriche - Berlusconi è surreale” : Elezioni 2018, come si vota col Rosatellum: ultime notizie su Pd, M5s e Centrodestra. Renzi, "no al Governo con M5s e Lega. Le proposte del Centrodestra sono fantasmagoriche"(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 18:18:00 GMT)

Elezioni : Speranza - Renzi-Berlusconi film horror : Roma, 26 feb. (AdnKronos) – “Il Governo Renzi-Berlusconi è un film horror che il Pd si sta impegnando a realizzare. Noi di Liberi e Uguali siamo l’unica vera alternativa a questo scenario da incubo”. Lo afferma Roberto Speranza di Liberi e Uguali a margine di una manifestazione pubblica a Grosseto. L'articolo Elezioni: Speranza, Renzi-Berlusconi film horror sembra essere il primo su Meteo Web.

Elezioni 2018 - COME SI VOTA/ Renzi : “se il Pd perde resto segretario - no al Governo con Lega o Di Maio” : ELEZIONI 2018, COME si VOTA col Rosatellum: ultime notizie su Pd, M5s e Centrodestra. Di Maio criticato per il ministro-generale dei Carabinieri. Renzi, "no al Governo con M5s e Lega"(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 16:15:00 GMT)

Elezioni : Renzi - se Pd primo futuro Italia più solido : Roma, 26 feb. (AdnKronos) – “E’ una settimana complicata quella che ci aspetta. Se saremo il primo partito, se questo accadrà, noi potremo pensare al futuro dell’Italia con maggiore solidità e forza. C’è bisogno che il Pd sia solido e forte. Noi non siamo nati da un Vaffa day, da un insulto. Politica è una cosa talmente seria che non può essere lasciata nelle mani di chi sa solo insultare, noi siamo un’altra ...

Elezioni : Renzi - no lezioni da M5S - con loro falsari e falsificatori : Roma, 26 feb. (AdnKronos) – “Noi non siamo l’antipolitica, non vogliamo essere l’antipolitica. Ai 5 Stelle diciamo che non si permettano di dare lezioni di onestà loro che hanno candidato falsari e falsificatori praticamente in tutte le regioni. Ai 5 Stelle diciamo: prima di parlare del Pd sciacquatevi la bocca”. Lo ha detto Matteo Renzi a un’iniziativa elettorale a Brescia. L'articolo Elezioni: Renzi, no ...

Elezioni : Renzi - con Salvini finiamo come Trump che arma insegnanti : Roma, 26 feb. (AdnKronos) – “L’atteggiamento di Berlusconi è quello del partito popolare europeo della Merkel. Non ci piace, ma non è sicuramente l’atteggiamento della Lega di Salvini che non ha casa in Europa. Mi fa paura la cultura di Salvini, va respinta. Con lui finiamo come con Trump che vuole armare gli insegnanti”. Lo ha detto Matteo Renzi a un’iniziativa elettorale a Brescia. L'articolo Elezioni: ...

Elezioni : Renzi - Pd già primo in una Camera - sul filo nell’altra con M5S : Roma, 26 feb. (AdnKronos) – “I sondaggi ci danno già primi in uno dei rami del Parlamento, non posso dire quale. Nell’altro siamo a un’incollatura. La partita è tra noi e 5 Stelle per questo ci attaccano tutti i giorni, perchè i sondaggi li vedono pure loro. Nel proporzionale il distacco è a un filo”. Lo dice Matteo Renzi a un’iniziativa elettorale a Brescia. L'articolo Elezioni: Renzi, Pd già primo in una ...