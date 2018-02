Elezioni | le promesse dei partiti a confronto

Elezioni e pensioni - solo promesse a carico dei contribuenti (demagogia o incompetenza?) : Promettere è facile e in tanti cascano nella bufala elettorale che ci saranno più soldi per tanti e meno tasse per tutti. Inoltre le pensioni sono un argomento ad alta...

Elezioni 2018 - quanto costano le riforme promesse dai partiti : Ogni promessa è debito, recita un adagio popolare. E lo è, a maggior ragione, ogni promessa elettorale. Senza coperture, le riforme proposte dai partiti per vincere le Elezioni del 4 marzo rischiano di allargare la voragine, già vertiginosa, del debito pubblico nazionale. Alla fine del 2017 per la Banca d’Italia ha raggiunto quota 2.256,1 miliardi di euro, 36,6 miliardi in più rispetto al 2016. E che effetti potranno avere i programmi dei ...

Le promesse fatte dai partiti per le Elezioni 2018 sono davvero realizzabili? : Il 4 marzo si terranno le elezioni politiche 2018. Scopriamo insieme le promesse di ognuno dei principali partiti candidati. Partito democratico: Il partito guidato da Matteo Renzi, reduce da 5 anni di governo, deve “difendersi” dalla sfida che gli hanno lanciato gli altri partiti. Uno dei punti di forza del PD consiste nella riduzione delle tasse per le imprese e per le famiglie. Nel programma del partito, composto da ben 41 pagine, sono ...

Elezioni 2018/ M5s - Pd e Centrodestra : tra promesse e 'sparate' - tutti verso una maggioranza che non c'è : ELEZIONI 2018, Pd, Centrodestra e M5s: tra promesse e sparate elettorali, tutti verso una maggioranza che non c'è. Ultime notizie campagna elettorale.

Elezioni - Dino Terrana - M5S - : 'il Movimento ha realizzato le promesse che aveva in proprio potere di mantenere' : Il RdC non è mero assistenzialismo, anzi è uno strumento per mettere in moto l'economia, non è eterno, dura al massimo 3 anni, tempo nel quale chi lo otterrà, verrà formato e riqualificato, grazie ...

Elezioni - perché dopo decenni di ‘fregature’ crediamo ancora alle promesse da quattro soldi : di Francesco D’Alfonso Più ci avviciniamo alle Elezioni e più i politici le sparano grosse quanto a promesse elettorali. Nelle prossime settimane ci diranno addirittura che, se li votiamo, ci regaleranno un “Paese nuovo”. Beh, in effetti forse è meglio di no. Questo lo hanno già fatto: grazie alla loro operosa attività, ogni anno centinaia di migliaia di italiani se ne vanno dall’Italia in cerca di miglior fortuna. Meglio non sbilanciarsi ...

Elezioni - Cei : 'Alla gente non servono promesse' : "La povera gente ha bisogno di essere ascoltata, c'è bisogno di dialogo, c'è bisogno di risolvere i problemi della gente e non fare promesse che si sa bene, nel momento che vengono pronunciate, non ...

Elezioni e conti pubblici : l'immoralità delle promesse e la moralità dei numeri : Visto che buona parte della politica economica deve essere in sintonia con Bruxelles, varrebbe la pena porre il tema in campagna elettorale? Solo per informare gli elettori.

In campagna elettorale abbondano le PROMESSE. Assai costose. Ma con i soldi dei cittadini non si scherza. Come spiegò una volta la Lady di ferro.

Elezioni - V.Boccia : troppe promesse a vuoto - non smontare riforme : Roma, 11 feb. , askanews, - La campagna elettorale è "tutta giocata su redistribuzione e promesse quando invece il mondo reale è ben più complesso". Lo dice, in un'intervista al Corriere della Sera, il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia. "Non si guarda alla bontà delle misure delle scelte ma a chi le fa. ...

Elezioni politiche : le promesse dei partiti per la scuola : La campagna elettorale per le Elezioni politiche 2018 è in pieno svolgimento e tutti i partiti provano a ottenere voto con le promesse più o meno realistiche che riescono a trovare. Che dire della scuola? Per il PD la scuola è stato un banco di prova, che come ben di vede, non è riuscito a […] L'articolo Elezioni politiche: le promesse dei partiti per la scuola proviene da scuolainforma.

Elezioni 2018 - ecco le promesse più ridicole dei principali candidati : Il 4 marzo 2018 si sta avvicinando e con esso le Elezioni politiche. La campagna elettorale, ormai permanente, ovviamente sta infervorando in questi giorni in un crescendo che arriverà fino a quella data. Del resto, sebbene il media dominante oggi sia il web, la Tv ha ancora un suo peso, tant’è che secondo qualche indagine politica, nelle due settimane precedenti il giorno delle Elezioni, fa ancora la differenza. I telespettatori danno peso a ...