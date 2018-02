Elezioni | Grasso | voto italiani all' estero rinsalda legame con Italia

Elezioni 2018/ CasaPound va alla tribuna elettorale : Grasso con LeU diserta - “mai vicini ai fascisti” : ELEZIONI 2018 , ultime notizie su M5s, Pd e Centrodestra: LeU di Grasso diserta tribuna politica con CasaPound . Berlusconi, "Tajani premier? Non posso fare suo nome".(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 18:50:00 GMT)

Elezioni - Grasso : possibile intesa col M5s se ci sono punti in comune : Il leader di Liberi e Uguali, Pietro Grasso , apre a una possibile alleanza con il M5s. "Prima non erano disponibili ad allearsi con nessuno, poi il contrario. Su immigrazione, Europa e diritti civili ...

Elezioni 2018/ Emiliano vs Renzi - “Pd nel Governo Di Maio” : Grasso “noi vogliamo gli elettori M5s” : ELEZIONI 2018 , Emiliano vs Renzi , "Pd sostenga Governo Di Maio se M5s sarà primo partito". Calenda contro Governatore, "che cosa c'entri con i Dem"? Boldrini, "intesa Forza Italia-Pd"(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 13:35:00 GMT)

Elezioni - Grasso illustra la sua squadra di governo : “Laura Boldrini agli Esteri. Interni? Tengo l’interim” : “Il ministro dell’Economia è facile: abbiamo la senatrice Cecilia Guerra che ha fatto il sottosegretario in passato e che è espertissima nei problemi di economia e finanza. Rossella Muroni, ex presidente di Legambiente, la metterei allo Sviluppo Economico per rilanciare l’economia circolare, quelle fonti di energia rinnovabile che possono dare uno sviluppo economico con lavoro pulito, trasparente e sicuro. Laura Boldrini agli Esteri e Anna ...