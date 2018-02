Elezioni | governo ombra M5s Di Maio | “Tridico al Lavoro | Pesce all’Agricoltura e Conte

Elezioni : Renzi - inverosimile governo Di Maio - Pd a opposizione : Roma, 27 feb. (AdnKronos) – “I Cinque Stelle non parlano più di reddito di cittadinanza, ma solo di poltrone. E dicono che votare il Pd non serve. Poi però chiedono ufficialmente al Pd di appoggiare un inverosimile governo Di Maio”. Lo scrive Matteo Renzi nella enews. “Delle due l’una: se i Cinque Stelle avranno i numeri per governare, noi faremo opposizione. Se i Cinque Stelle non hanno i numeri, non possono certo ...

Elezioni : oggi lista M5S con squadra governo al Quirinale : Roma, 27 feb. , AdnKronos, La lista della squadra con cui il M5S vorrebbe andare al governo, a quanto apprende l'Adnkronos, arriverà questo pomeriggio al Quirinale.

Elezioni - Casapound : “Pronti a sostenere un governo di Matteo Salvini”. Il leader della Lega : “Dal 5 marzo parlo con tutti” : Casapound annuncia il sostegno ad un esecutivo che veda Matteo Salvini a Palazzo Chigi e Alberto Bagnai, candidato del Carroccio, al ministero del Tesoro. È questo l’esecutivo che ha in mente Simone Di Stefano, il leader del movimento di estrema destra: un governo “sovranista che porti l’Italia fuori dall’Euro e blocchi l’immigrazione” che non può avere “Tajani come premier e Brunetta ...

Elezioni 2018 - COME SI VOTA/ Renzi : "se il Pd perde resto segretario - no al Governo con Lega o Di Maio" : ELEZIONI 2018, COME si VOTA col Rosatellum: ultime notizie su Pd, M5s e Centrodestra. Di Maio criticato per il ministro-generale dei Carabinieri. Renzi, "no al Governo con M5s e Lega"

Elezioni : maggioranza e governo - cosa succede dopo il voto : Cinque scenari in Parlamento. Al centrodestra l'unica possibile maggioranza senza incroci. Oppure: raggruppamenti anomali o ritorno alle urne

Elezioni : Meloni - senza maggioranza governo ‘settimanale’ e al voto : Roma, 26 feb. (AdnKronos) – ‘L’ultima volta che ci hanno detto il governo Gentiloni per fare la legge elettorale, ce lo siamo tenuto per più di un anno, per fare cose che c’entravano poco con la legge elettorale e fare la legge elettorale in scadenza di legislatura in tre giorni. Basta un governo settimanale: ci vuole una settimana per fare una legge elettorale, si metta chi si vuole, ma sette giorni per fare la legge ...

Elezioni : Di Stefano (Casapound) - pronti a sostenere governo Salvini : Roma, 26 feb. (AdnKronos) – “Se c’è la possibilità di fare un governo sovranista che ci porta fuori dall’euro e fuori dall’Unione Europea e che blocca l’immigrazione che sono i tre punti principali del nostro programma siamo pronti a sostenerlo. Dovrebbe essere un governo che non ha Tajani premier e Brunetta all’economia, ma sarebbe un governo che dovrebbe avere un Salvini premier e un Bagnai ...

Elezioni : Renzi - mai un governo con i grillini : Roma, 26 feb. (AdnKronos) – “Vedo gente che sale al Quirinale o che giura: non mi risulta però che sia stato già scelto il capo del governo. Penso che il Pd sarà il primo partito e lavoro perché lo sia: credo che tutti i dirigenti del Pd potrebbero fare questo sforzo”. Per quanto riguarda un governo coi Cinque stelle: “noi non faremo mai nessun governo con gli estremisti”. Lo assicura, in una intervista alla Stampa, ...

PAOLO GENTILONI A DOMENICA LIVE/ Elezioni 2018 : "immigrazione non si può eliminare ma regolare". Sul Governo.. : PAOLO GENTILONI a DOMENICA LIVE, Elezioni 2018: "Non restate a casa, bisogna battere il populismo". Il premier ospite di Barbara d'Urso in vista del voto del 4 marzo. Le ultime notizie

Elezioni 2018 - Berlusconi : 'No a un governo di soli politici' - : Il leader di Forza Italia vorrebbe un esecutivo con esponenti del mondo delle "imprese, del terzo settore e della managerialità". Poi ha attaccato la magistratura, che fa un "uso politico della giustizia". LO SPECIALE

Elezioni 2018/ Veltroni-Gentiloni : "vero avversario è Berlusconi". Di Maio - "Governo come in Germania" : Elezioni 2018, le ultime notizie. Veltroni-Gentiloni "vero avversario è Berlusconi". Di Maio, "governo alla tedesca". Accordo con Renzi, Grasso e Bonino?

Elezioni 2018/ Di Maio - "Governo alla tedesca" : M5s-Pd-LeU - accordo con Renzi - Grasso e Bonino? : ELEZIONI 2018, le ultime notizie. Di Maio, "governo alla tedesca". accordo con Renzi, Grasso e Bonino? "Berlusconi contro M5s: "Ora sanno rubare"

Elezioni : Speranza - Renzi prepara governo con Berlusconi : Roma, 23 feb. (AdnKronos) – “Ogni giorno Matteo Renzi rivolge a noi di Liberi e Uguali le sue attenzioni. è un modo per distrarre l’attenzione dall’accordo già fatto con Berlusconi. Ogni voto dato al Pd e ai suoi alleati serve per fare il governo Renzi-Cav”. Lo afferma Roberto Speranza di Liberi e Uguali, a margine di un’iniziativa nella città di Potenza dove è candidato nel collegio uninominale. L'articolo ...

Elezioni 2018/ Michele Emiliano : "basta Renzi - Pd vada con governo M5s". Martina - "LeU aiuta le destre" : ELEZIONI 2018, Emiliano vs Renzi, "Pd sostenga governo Di Maio se M5s sarà primo partito". Berlusconi, "rifarei il Nazareno". Calenda contro Governatore, "che cosa c'entri con i Dem"?