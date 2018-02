Elezioni | Gentiloni vs M5s | “Surreale Governo ombra prima del voto”

Elezioni - i militanti Pd più realisti di Renzi : “Difficile governo centrosinistra e meno male ci sono Gentiloni e Mattarella” : Cinema Adriano. Roma centro. Il Partito Democratico, in attesa delle chiusure in ‘cento piazze per il programma’ previste per il 2 marzo in tanti luoghi su e giù per l’Italia, chiude con un grande evento che vede sul palco Matteo Renzi, Paolo Gentiloni e Nicola Zingaretti. Il segretario dem continua a sostenere che l’obiettivo ufficiale di queste Elezioni è arrivare primo partito e diventare primo gruppo parlamentare. ...

PAOLO GENTILONI A DOMENICA LIVE/ Elezioni 2018 : “immigrazione non si può eliminare ma regolare”. Sul Governo.. : PAOLO GENTILONI a DOMENICA LIVE, Elezioni 2018: “Non restate a casa, bisogna battere il populismo”. Il premier ospite di Barbara d'Urso in vista del voto del 4 marzo. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 18:05:00 GMT)

Paolo Gentiloni a Domenica Live/ Elezioni 2018 : “Non restate a casa - bisogna battere il populismo” : Paolo Gentiloni a Domenica Live, Elezioni 2018: “Non restate a casa, bisogna battere il populismo”. Il premier ospite di Barbara d'Urso in vista del voto del 4 marzo. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 16:53:00 GMT)

Elezioni 2018/ Veltroni-Gentiloni : “vero avversario è Berlusconi”. Di Maio - “Governo come in Germania” : Elezioni 2018, le ultime notizie. Veltroni-Gentiloni "vero avversario è Berlusconi". Di Maio, "governo alla tedesca". Accordo con Renzi, Grasso e Bonino?(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 13:50:00 GMT)

Elezioni - Veltroni : “Senza maggioranza - tornare alle urne”. Gentiloni : “Non sono possibili voti a dispetto in libera uscita” : L’uno dice che se “dopo il voto non c’è maggioranza chiara, serve fare una legge elettorale e tornare alle urne” e si rivolge agli elettori di sinistra: “Non disperdetevi in un momento così difficile e così pericoloso”. L’altro rivendica i risultati che ritiene di aver raggiunto al governo, ma avverte che bisogna controllare il disagio e non lasciarlo proliferare. Walter Veltroni e Paolo Gentiloni ...

Elezioni - Gentiloni a Repubblica : "Questo voto è una scelta di campo" : “Ho l’impressione che in questa campagna elettorale siano stati allestiti due palcoscenici. Sul primo va in scena il festival delle promesse mirabolanti, delle proposte assurde e qualche rissa. Sul secondo – a dir la verità...

Elezioni - Gentiloni : 'Questo voto è una scelta di campo' : Questa è la sfida per i progressisti nel mondo'. Falcone , Pd, : 'Ci sono le premesse per la remuntada del centrosinistra' L'Italia in piazza contro il fascismo: manifestano anche Gentiloni e Renzi ...

Elezioni - Gentiloni : 'Questo voto è una scelta di campo' : Il voto per le Elezioni politiche "è una scelta di campo". Lo ha affermato Paolo Gentiloni, dicendosi preoccupato "per le posizioni populiste, nel centrodestra e nel M5s, che mettono in discussione i ...

Elezioni - il Vaticano fa il tifo per le larghe intese. La Cei sceglie il low profile. Oltretevere simpatia per Gentiloni-Tajani : Il Vaticano fa l’occhiolino alla grande coalizione. In vista delle Elezioni politiche italiane del 4 marzo, dalla Santa Sede si analizzano con molta attenzione tutti gli scenari possibili del dopo voto con un gradimento particolare per un governo moderato formato da centrosinistra e centrodestra. Qualcosa di simile all’esperimento, poi andato in fumo, messo in atto da Enrico Letta. Due i possibili premier favoriti Oltretevere: da un lato Paolo ...

Sondaggi Elezioni 2018/ Fiducia leader : Gentiloni prima scelta - Renzi al 30% - Berlusconi non sfonda : Sondaggi politici verso le Elezioni 2018: intenzioni di voto e Fiducia leader, Gentiloni la prima scelta mentre Renzi non va oltre il 30%. Berlusconi non convince(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 01:16:00 GMT)

Elezioni - Gentiloni : 'Il voto non è un salto nel buio - non ho paura' : "Non sono d'accordo sul vedere queste Elezioni politiche come un salto nel buio. Non ho paura del baratro, gli italiani vogliono la continuità". Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio, Paolo ...

Gentiloni : non temo baratro - Elezioni non saranno salto nel buio : Roma, 22 feb. , askanews, 'Gli italiani chiedono, soprattutto a chi ha responsabilità di governo, non tanto di urlare e litigare ma di cercare di affrontare i problemi. Non sono d'accordo sul vedere ...

Elezioni 2018/ Juncker - “allarme voto in Italia - Governo non sarà operativo”. Gentiloni - “stia tranquillo” : ELEZIONI 2018, diario di campagna elettorale: Jucnker, "Governo Italia non sarà operativo". Errore grammaticale per Francesca Barra su manifesti Pd. Report Amnesty, "Italia razzista"(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 16:30:00 GMT)

Elezioni - Juncker : «Ci prepariamo allo scenario peggiore - un governo non operativo in Italia». Gentiloni : «Può stare tranquillo» : «C'è un inizio di marzo molto importante per l'Ue. C'è il referendum Spd in Germania e le Elezioni italiane, e sono più preoccupato per l'esito delle...