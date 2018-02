Elezioni | c’è anche la lista dei cervelli in fuga e degli startupper milionari Si chiama

Elezioni - Adinolfi vs La7 : “A Mentana e Salerno dico che c’è la legge della par condicio e non ci avete dato un secondo” : Parapiglia verbale a Coffee Break (La7) tra Mario Adinolfi, leader del Popolo della Famiglia, e il conduttore della trasmissione, Andrea Pancani. L’ex deputato Pd accusa La7 di non aver dato spazio mediatico al Family Day e menziona alcuni talk show politici della rete di Cairo, come Otto e Mezzo, L’Aria che tira e Dimartedì. E aggiunge: “Lo dico ai direttori Andrea Salerno ed Enrico Mentana. Sappiano che esiste una legge, che ...

Elezioni 2018/ Emiliano : “basta Renzi - Pd sostenga governo Di Maio”. Calenda - “cosa c’entri con i Dem?” : Elezioni 2018, Emiliano vs Renzi, "Pd sostenga governo Di Maio se M5s sarà primo partito". Calenda contro Governatore, "che cosa c'entri con i Dem"? Boldrini, "intesa Forza Italia-Pd"(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 12:25:00 GMT)

Elezioni - Rufini (Amnesty) : “C’è volontà di creare odio contro migranti. Da politica ci si aspetterebbe responsabilità” : A margine della presentazione del Rapporto 2017-2018 sulla situazione dei diritti umani nel mondo, il direttore generale di Amnesty International Italia Gianni Rufini ha fatto il punto sulla campagna elettorale nel nostro Paese: “Ci aspettavamo una ondata di odio molto grave. Ovviamente questo c’è, limitata ad alcuni partiti: risulta fortemente concentrata nella Lega, in Fratelli d’Italia, in Forza Italia con qualche isolato ...

Elezioni 2018 - psicosi da massoneria : candidato M5S partecipa a evento e poi si dissocia - ma c’erano quelli di tutti i partiti : psicosi massoneria nei Cinque Stelle. Un loro candidato va a una tavola pubblica, presenti i candidati di tutti i partiti (Lega, Pd, Leu…), ma è l’unico a doversi difendere da sospetti e accuse di affiliazione, al punto da dissociarsi pubblicamente dall’endorsement poi ricevuto dagli stessi organizzatori. Protagonista della vicenda è Paolo Margari, candidato alla Camera per la circoscrizione Estero sul quale sono piovute accuse non ...

Elezioni - Minniti : “C’è troppo silenzio su rischio mafie. Possono condizione il voto” : “Non ci può essere silenzio in campagna elettorale; vedo troppo silenzio su questi temi. Le mafie sono in grado di condizionare il voto”. A rilanciare il pericolo mafie è stato il ministro dell’Interno, Marco Minniti, durante la presentazione della relazione conclusiva della commissione Antimafia. “Dire che le mafie sono una minaccia alla democrazia non sembri irrituale alla vigilia di una competizione elettorale, è ...

Elezioni - c’è il candidato di Casapound in studio : l’esponente di Potere al popolo abbandona la trasmissione in diretta tv : “Vi ringraziamo per l’invito ma l’altro giorno il capo politico Di Stefano ha tranquillamente affermato che Casapound è l’erede storico del fascismo italiano, questo lo porta fuori dall’ambito costituzionale e dalle leggi italiane”. Così, con queste parole, la candidata alle Elezioni del 4 marzo di Potere al popolo Antonella Marras ha abbandonato gli studi della trasmissione “Voto o non voto?” in ...

Elezioni 2018 - cercasi candidato premier : ultimi sondaggi e la maggioranza che non c’è : Per le Elezioni 2018 “cercasi candidato premier, possibilmente libero da impegni per guidare Paese occidentale in lenta ripresa economica per i prossimi cinque anni (o forse meno)”. Potrebbe essere questo l’annuncio ipotetico a cui dovrebbe ricorrere la malandata Italia, messa alle strette da una classe politica incapace anche di esprimere con chiarezza i propri favoriti per il prossimo governo del Paese. Dal centrosinistra al centrodestra, ...

Elezioni Politiche 2018 - quando si vota? La data e come funziona. Tutto quello che c’è da sapere prima delle urne : Domenica 4 marzo si svolgeranno le Elezioni Politiche 2018: gli italiani sono chiamati alle urne per votare il Governo che guiderà il Paese per i prossimi cinque anni. I seggi saranno aperti dalle ore 07.00 alle ore 23.00, per votare è necessario presentare un documento d’identità e un certificato elettorale valido. PER COSA SI VOTA IL 4 MARZO? Il 4 marzo 2018 si svolgeranno le Elezioni Politiche. Gli italiani sceglieranno il ...

Elezioni 2018/ M5s - Pd e Centrodestra : tra promesse e ‘sparate’ - tutti verso una maggioranza che non c’è : ELEZIONI 2018, Pd, Centrodestra e M5s: tra promesse e sparate elettorali, tutti verso una maggioranza che non c'è (per ora). Ultime notizie sulla campagna elettorale verso il 4 marzo(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 12:16:00 GMT)

Elezioni : D’Alema - c’è rabbia verso chi ha governato - Paese ignorato : Roma, 19 feb. (AdnKronos) – In campagna elettorale, tra la gente, sente “rabbia”, “innanzitutto verso chi ha governato”, attuando “una politica sbagliata e inconsapevole del grado di difficoltà che c’era nel Paese”. Lo dice Massimo D’Alema ai microfoni di Circo Massimo su Radio Capital. L'articolo Elezioni: D’Alema, c’è rabbia verso chi ha governato, Paese ignorato sembra essere ...

Elezioni - si voterà così Video (il voto disgiunto non c’è più) Ecco la scheda : come funziona : Porta il nome del capogruppo del Pd, Ettore Rosato, il nuovo sistema elettorale misto: proporzionale -maggioritario

Elezioni - Di Battista vs Merlino : “Che differenza c’è tra M5s e Pd? Lei è troppo intelligente per non capirla” : Battibecco vivace nella trasmissione L’Aria che Tira(La7) tra la sua conduttrice, Myrta Merlino, e il deputato uscente del M5S, Alessandro Di Battista. Il botta e risposta nasce da una domanda della giornalista, che, citando una inchiesta di Panorama, chiede al parlamentare dove sia andato nello scorso agosto con 1.021 euro di spese di viaggio, quando non c’era attività parlamentare. “Davvero mi sta facendo questa ...

Russiagate - c’è anche lo “chef di Putin” tra i 13 cittadini russi accusati di aver tentato di influenzare le Elezioni 2016 : C’è anche Yevgheni Prigozhin, noto come lo “chef di Putin“, fra i 13 cittadini russi e le tre entità legate a Mosca incriminati dal procuratore speciale per il russiagate Robert Mueller, che indaga sulle presunte interferenza nel processo elettorale e collusione dello staff di Trump con Mosca. A riferirlo sono i media statunitensi, secondo cui, in particolare, a Prigozhin viene imputato di aver finanziato la società tecnologica ...

