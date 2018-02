Elezioni | candidato Pd | ‘Legge sul salario minimo’ Guidava la coop che pagava gli operai

Programmi TV di stasera - martedì 27 febbraio 2018. Pif su Tv8 con Il candidato va alle Elezioni e RaiMovie con La mafia uccide solo d’estate : Pif Rai1, ore 21.25: E’ arrivata la felicità 2 - 1^Tv Fiction di Francesco Vicario del 2017 con Claudio Santamaria, Claudia Pandolfi. Prodotta in Italia. Quando volevi solo essere normale: Ora che tutti sanno della sua malattia, Angelica è stata chiara: nei limiti del possibile, le giornate devono proseguire normalmente. Tutti cercano di essere forti. Francesca, una volta appresa la brulla notizia, fissa ad Angelica una visita con una sua ...

Elezioni - ora spunta persino il "candidato fantasma" : In questa strana campagna elettorale spunta persino un candidato fantasma. Si chiama Giuseppe Macario e si presenta come nella circoscrizione Estero dell'America Settentrionale e Centrale come leader ...

Elezioni - bandiera “Prima il nord” sparisce da foto del candidato leghista in Puglia. Maroni : “La storia non può finire così” : Rossano Sasso, coordinatore pugliese della Lega e candidato alla Camera sia nel collegio uninominale di Altamura che in due listini proporzionali, ha condiviso sul suo profilo Facebook una foto che lo ritrae alla manifestazione del leader leghista Matteo Salvini tenutasi sabato a Milano. Ma alle sue spalle sventola una poco opportuna bandiera con la scritta “Prima il nord“. Evidentemente deve aver notato anche lui che lo storico ...

Una cosa da non dire se sei candidato alle Elezioni in Malesia : L'attuale primo ministro Najib Razak ha detto di preferire la quinoa al riso, l'alimento principale – e più economico – del paese The post Una cosa da non dire se sei candidato alle elezioni in Malesia appeared first on Il Post.

Elezioni 2018 - nuova tegola su M5S. "In Puglia candidato condannato". Ma lui : "Io pulito" : Antonio Tasso, secondo quanto riporta Il Foglio.it, sarebbe stato condannato in primo grado nel 2007 per violazione di diritto d'autore, per una vicenda di cd contraffatti. Lui, però, nega

Elezioni - Candidato M5s in Puglia condannato in primo grado. Lui : “Caso archiviato”. Ma fu prescritto : Dieci anni fa è stato condannato a sei mesi e a duemila euro di multa. Il motivo? Nel 2000 era stato stato sospreso mentre “con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso abusivamente duplicava o riproduceva a fine di lucro, 308 cd per videogiochi e 57 cd musicali”. Una condanna per cui il giudice aveva stabilito la non menzione nel casellario giudiziario. Per questo motivo Antonio Tasso si è potuto candidare nelle liste del Movimento 5 ...

Elezioni 2018 - indagato il candidato M5s Caiata. Di Maio : "E' fuori" : L'imprenditore e presidente del Potenza Calcio nel mirino della procura di Siena per riciclaggio. Il leader grillino: "Escluso dal Movimento per le sue omissioni". Lui si era autosospeso: "Ma sono ...

Elezioni. Salvatore Caiata - candidato M5s in Basilicata - è indagato : “Riciclaggio” : Salvatore Caiata, presidente del Potenza Calcio, nonché candidato del Movimento 5 Stelle in Basilicata, è indagato nell’ambito di un’inchiesta per riciclaggio a Siena, dove l’imprenditore è titolare di diverse attività. Lo scrivono il Corriere della Sera, La Stampa e Il Messaggero, che spiegano come l’indagine riguardi passaggi di fondi nell’ambito dell’acquisto di bar e ristoranti. Nel capoluogo toscano, Caiata, 46 anni, è piuttosto famoso per ...

Elezioni 2018 - psicosi da massoneria : candidato M5S partecipa a evento e poi si dissocia - ma c’erano quelli di tutti i partiti : psicosi massoneria nei Cinque Stelle. Un loro candidato va a una tavola pubblica, presenti i candidati di tutti i partiti (Lega, Pd, Leu…), ma è l’unico a doversi difendere da sospetti e accuse di affiliazione, al punto da dissociarsi pubblicamente dall’endorsement poi ricevuto dagli stessi organizzatori. Protagonista della vicenda è Paolo Margari, candidato alla Camera per la circoscrizione Estero sul quale sono piovute accuse non ...

Elezioni 2018 - Gori : 'Fontana candidato commissariato dalla Lega' - : Il sindaco di Bergamo in corsa per il centrosinistra alle Elezioni regionali in Lombardia attacca il suo sfidante: "Non penso sia la persona adatta a governare, spero che i lombardi facciano una ...

Elezioni - Gnocchi a DiMartedì : “Berlusconi non ha ancora indicato candidato premier - non riescono a trovarne uno incensurato” : Gene Gnocchi nella consueta copertina della trasmissione DiMartedì (su La7) fa un viaggio nel tempo e mostra come sarà Berlusconi in futuro, quando tornerà a firmare altri famosi contratti con gli italiani L'articolo Elezioni, Gnocchi a DiMartedì: “Berlusconi non ha ancora indicato candidato premier, non riescono a trovarne uno incensurato” proviene da Il Fatto Quotidiano.