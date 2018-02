È vero che nel 1994 Emma Bonino fu eletta con la Lega Nord?

Bollette elettriche - cosa c’è di vero e cosa no nel caos dei rincari “perché i morosi non pagano” : Sarà perché la gente è stanca dei continui balzelli all’insù per coprire qualsiasi buco, sarà perché le mille voci che costellano le Bollette sono indecifrabili e sarà perché anche i più esperti hanno difficoltà a districarsi tra le ipertecniche delibere dell’Autorità per l’Energia, sta di fatto che da una settimana a questa parte la confusione sulle Bollette è tanta, tra fake news, inviti al boicottaggio e annunci di ricorsi ...

Serie A verona - a parte Buchel e Heurtaux : Verona - Dopo la vittoria di misura sul Torino, il Verona ha ripreso gli allenamenti. A gli ordini di mister Fabio Pecchia, la rosa è stata divisa in due gruppi: lavoro defaticante tra campo e ...

“A letto si crede un dio - ma la verità è che…”. Bomba sul supervip : figuraccia! La sua famosa e bellissima ex esce allo scoperto e racconta di com’era l’intimità tra loro due : emergono particolari davvero scomodi… E ora la sua fama? : È una delle tante “scaricate” da Cristiano Ronaldo. Ma di lei si è parlato a lungo, prima, durante e dopo. Come l’ha lasciata? Con un sms dopo un anno di fidanzamento: da allora ha giurato vendetta al fantasista portoghese del Real Madrid. A quasi dieci anni dalla fine della loro relazione, Nereida Gallardo non risparmia frecciate al veleno contro il campione. “A letto si crede un dio, ma dopo una volta si ...

VIDEO/ Edilizia scolastica - la Fedeli in Irpinia : 'Non è vero che qui le scuole chiudono' : 'Tali investimenti dice la Ministra sono fondamentali per mettere in sicurezza il nostro patrimonio scolastico, ma anche per rimettere in moto l'economia in zone come l'Irpinia. Non è vero che qui ...

“Lui è mio padre”. Rudy Zerbi confessione choc da Silvia Toffanin. Parole che hanno provocato un vero e proprio terremoto - l’uomo in questione infatti non è uno dei volti più conosciuti e noti della televisione : Rudy Zerbi come non l’avevamo mai visto. Ospite a Verissimo di Silvia Toffanin, si è lasciato andare a delle confessioni sulla sua vita privata rimaste finora sepolte. Personali e delicate al punto da lasciare attonita anche la conduttrice che non ha potuto far a meno di commuoversi. Rudy infatti ha parlato del padre, un padre biologico conosciuto solo a 30 anni quando ha saputo che era Davide Mengacci: «E’ stato un colpo pazzesco scoprire ...

“Loro sono i più falsi e cattivi”. Isola - la confessione choc di Craig Warwick. L’ex concorrente non le manda di certo a dire e punta il dito contro due nomi insospettabili. Quello che racconta di loro è davvero terribile : con chi ce l’ha : In un reality così competitivo ci sta che ci creino situazioni scomode, anche a livello strategico. E così accade anche che quando si viene eliminati, qualche sassolino dalla scarpa si ha voglia di levarlo. Craig Warwick ha voluto puntare il dito contro due persone in particolare. Secondo lui Alessia Mancini e Franco Terlizzi sono i concorrenti più falsi e cattivi dell’edizione in corso del’Isola dei Famosi. A ‘Verissimo’ il ...

“Io gay? La verità è che…”. E Gabriel Garko spiffera tutto. La voce nell’ambiente corre veloce - ma lui non si scompone per nulla e con estrema tranquillità dice come stanno davvero le cose : Gabriel Garko omosessuale? Ancora una volta gli viene posta questa domanda e l’attore non la elude e risponde in modo molto puntuale, anche perché a fargliela stavolta è direttamente il portale Gay.it. Garko piace tanto al mondo gay soltanto grazie alla sua bellezza? E lui replica: “Dici? Non ne sono poi così convinto. Ad ogni modo, l’idea di piacere anche agli uomini, però, non mi disturba affatto. Sono, almeno per quel che mi dicono, un ...

Flat tax - la tassa unica che piace al Cavaliere : conviene davvero? : In questo mondo non v'è nulla di sicuro tranne la morte e le tasse, sembra abbia detto (col beneficio del dubbio) Benjamin Franklin. Da noi, una decina di anni fa, Tommaso Padoa-Schioppa affermò che le tasse sono "una cosa...

Giorgio Ranfaldi / Chi è il primo fidanzato di Michelle Hunziker? “E’ stata il mio vero amore!” : Giorgio Ranfaldi, ecco chi è il primo fidanzatino di Michelle Hunziker che portò la svizzera in Italia, il suo ricordo in una intervista rilasciata al settimanale DiPiù.(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 09:00:00 GMT)

Giorgio Ciana/ Chi è il “vero" padre di Rudy Zerbi che è al suo fianco dall’età di 3 anni : Giorgio Ciana, albergatore di Santa Margherita Ligure, ha sposato la madre di Rudy Zerbi quando il produttore aveva solo 3 anni. Per Zerbi è lui il suo "vero" padre.(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 06:25:00 GMT)

"Per me il problema vero sono i dolori - ma per quelli eseguo degli esercizi che mi aiutano" : I dolori del ciclo non fermano un'atleta, soprattutto durante le Olimpiadi. La pattinatrice di figura Mirai Nagasu ha raccontato a "Cosmopolitan" come ha affrontato il suo "periodo" nel corso della competizione: "Ho avuto il ciclo poco prima di arrivare ai Giochi. Non che sia stato un grosso problema. Basta infilare un tampone. Per me il problema vero sono i dolori, ma per quelli eseguo degli esercizi che mi aiutano".Nagasu, che recentemente ha ...

Isola dei Famosi - colpo di scena! Rientrano tutti i naufraghi eliminati. Ecco il vero perché ESCLUSIVO : Clamoroso colpo di scena all'Isola dei Famosi. Per cercare di risollevare gli ascolti che scricchiolano un po', la produzione ha preso la decisione che mai prima d'ora era stata presa: Alessia ...

Inferno o Paradiso : è vero che non tutti saranno salvati da Dio? : Ma io non riesco a darmi pace perché, tra i tanti che nella vita non lo scelgono e preferiscono dedicarsi alle cose del mondo, ci sono anche amici o persone care alle quali voglio molto bene. E ...