E' uscito il nuovo thriller di Marcello Simoni

Post Malone : è uscito “Psycho” - nuovo singolo con Ty Dolla $ign : Post Malone ha pubblicato “Psycho”, nuova canzone realizzata con il rapper e producer statunitense (nonché fidanzato di Lauren Jauregui delle Fifth Harmony) Ty Dolla $ign. Il singolo arriva qualche tempo dopo la hit mondiale“Rockstar”, che aveva fatto conoscere Post Malone in tutto il mondo. A ottobre 2017 “Rockstar” è stata eletta la canzone più ascoltata al mondo su Spotify e il brano internazionale più ...

Jake La Furia : è uscito il nuovo singolo “MMMH” : Jake La Furia è tornato a pubblicare musica nuova. MMMH fuori ora! Corri su @spotify. Link in bio. Ph. @guidoborso Un post condiviso da Jake la Furia (@thereallaFuria) in data: Feb 22, 2018 at 3:03 PST Venerdì 23 febbraio è uscito il singolo “MMMH“, scritto da Jake e prodotto da Big Fish. La canzone arriva a meno di un anno di distanza dal tormentone della scorsa estate “El Party”, certificato triplo platino con ...

Cesare Cremonini : è uscito il video del nuovo singolo “Nessuno vuole essere Robin” : Come annunciato qualche giorno fa, Cesare Cremonini ha pubblicato il video ufficiale del suo nuovo singolo “Nessuno vuole essere Robin”, secondo estratto dal suo ultimo album “Possibili scenari”. La clip è stata girata tra Londra e Bologna ed è diretta da Giorgio J. Squarcia. I protagonisti del video, oltre a Cesare, sono Francesco Mastrorilli, Maria Laura Gui e Nicola Ballo Balestri, quest’ultimo storico ...

Calcutta : è uscito il videoclip del nuovo singolo “Pesto” : Qualche giorno dopo l’uscita del singolo in digitale, Calcutta ha pubblicato il videoclip ufficiale “Pesto”. Il video è stato diretto da Francesco Lettieri, regista di numerosi video di artisti della scena indie italiana come Liberato, Carl Brave x Franco126, Motta e molti altri. “Pesto” arriva qualche mese dopo il predente singolo “Orgasmo” ed entrambi anticipano di poco l’uscita del nuovo album ...

Lorenzo Fragola : è uscito il video di 'Bengala' - title track del nuovo album : Qualche settimana dopo l'uscita della canzone in streaming, Lorenzo Fragola ha pubblicato il videoclip di "Bengala". Il brano dà il titolo al prossimo album di inediti di Lorenzo, in uscita il 6 aprile , ed è stato scelto come anticipazione di ...

MadMan - è uscito il nuovo album 'Back Home' : tutte le date dell'instore tour : Venerdì 2 febbraio è uscito "Back Home" , il nuovo album di inediti di MadMan . Tra le canzoni contenute nel disco c'è anche "Centro", ultimo singolo di MadMan con Coez. Oltre 400K streaming in 24h 🎯🎯🎯 Back Home fuori il 2 Febbraio. Un post condiviso da , @sickMadMan, in data: Gen 27, 2018 at 4:41 PST Dai un'occhiata alla tracklist di "Back Home": 1. ...

Federica Carta : è uscito il nuovo singolo “Molto più di un film” : Federica Carta ha pubblicato un nuovo singolo, intitolato “Molto più di un film”. La canzone – scritta e composta dalla stessa Federica insieme a Giulia Anania e Marta Venturini – è disponibile negli store digitali da giovedì 1 febbraio, mentre da venerdì 2 potrai ascoltarla anche in radio. Alza il volume e clicca play qui sotto! “Molto più di un film” arriva qualche mese dopo “Irraggiungibile”, singolo nel ...

I Ministri sono tornati : è uscito il nuovo singolo “Fidatevi” : Il nuovo singolo de I Ministri “Fidatevi” è finalmente disponibile ovunque! Ad accompagnare la canzone che dà il titolo al prossimo disco di inediti della band in arrivo il 9 marzo anche un videoclip. L’uscita della clip – diretta da Jacopo Farina – è stata annunciata da I Ministri con queste parole: “un viaggio in cuffia nella notte di un’altra Milano, quella dei camion che dormono e dei ponti sul ...

Laura Pausini : è uscito il suo nuovo singolo “Non è detto” : A mezzanotte in punto di venerdì 26 gennaio, Laura Pausini ha pubblicato il suo nuovo singolo “Non è detto”. Alza il volume e clicca play qui sotto! La canzone anticipa di qualche tempo il suo undicesimo disco in studio “Fatti sentire”, in uscita il 16 marzo 2018. #nonèdetto lyrics #nadiehadicho #LauraPausini #newsingle pic.twitter.com/crQ0gdcyNh — Laura Pausini (@LauraPausini) 25 gennaio 2018 Il 2018 sarà un anno ...

Emma - uscito il nuovo album Essere Qui : la nostra recensione : Venerdì 26 gennaio 2018 esce il nuovo album di Emma Essere Qui e noi di Cube Magazine abbiamo avuto il piacere di sentirlo in anteprima, durante la conferenza stampa per la presentazione del disco. SCOPRI LE ALTRE NOVITA’ MUSICALI Emma Essere Qui è il nuovo album: recensione Questa la tracklist del CD: L’Isola, Le Ragazze Come Me, Sottovoce, Mi Parli Piano, Effetto Domino, Le Cose Che Penso, Portami Via Da Te, Luna e L’altra, Malelingue, ...

