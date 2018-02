' E' solo la fine del mondo' di Xavier Dolan

Il compromesso della Bce - Stop al piano Draghi ma solo alla fine dell'anno : Il presidente: 'Estensione non ancora discussa' C'è un grande punto interrogativo che aleggia su questa campagna elettorale e sul futuro dell'Italia. Quando terminerà il piano Draghi? Quando si ...

“Isola dei famosi - serio rischio chiusura”. Nuove accuse - la produzione ora trema. Non si placano le polemiche intorno al reality condotto da Alessia Marcuzzi. A minacciare la fine anticipata non è solo la questione “canna”. Tutti i dettagli : La notizia ha del clamoroso. Ancora colpi di scena all’Isola dei famosi. Il “canna-gate” non accenna a placarsi, anzi. Dopo le accuse di Eva Henger a Francesco Monte, le notizie continuano a rincorrersi. In puntata, Cecilia Capriotti avrebbe parlato di una riunione con gli autori in Honduras per parlare della questione marijuana, prima della denuncia live della ex pornostar. Inoltre, nell’audio di Chiara Nasti ...

Terremoto - ricostruzione flop : fine lavori solo in 50 case. Il fact checking : Promesse alla prova dei fatti a un anno e mezzo dal sisma che ha devastato il centro Italia. Pochissimi i contributi a saldo liquidati ai privati con danni lievi Testi

Arianna Fontana - mancava solo il bronzo! Leggenda senza fine - impresa MAGISTRALE nei 1000 metri! : Semplicemente strepitosa Arianna Fontana nella finale dei 1000 metri femminili dello short track in questi magici Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018. L’azzurra conquista la sua terza medaglia in queste Olimpiadi (l’ottava nella sua carriera folgorante), tingendosi di bronzo su una distanza che mai ha troppo gradito. La condotta di gara è intelligente: in attesa, pronta a sfoderare tutte le energie rimaste negli ultimi tre ...

“È morta e lo hanno tenuto nascosto”. Polemiche sulla morte ‘celebre’ : se n’è andata a fine dicembre ma lo fanno sapere solo ora… “Aveva promesso di battere il cancro - ma non ce l’ha fatta” : Alla fine ha vinto la malattia. Si è dovuta arrendere dopo una lotta lunga e controversa che, se da una parte ha alimentato speranza, dall’altra ha sollevato un polverone mediatico sulla poco opportunità di divulgare come certezze cure contro il cancro che, con la scienza hanno poco a che fare. Lei è la youtuber Mari Lopez una vera e propria celebrità in rete. La donna sosteneva che in 3 mesi, grazie a una dieta vegana, avrebbe sconfitto ...

“Non dovete farlo!”. A tavola (ma non solo) lo facciamo tutti. E poi ci lamentiamo della ciccia e dei rotolini dappertutto. Alla fine basta poco per rimanere snelli e in forma : gli esperti confermano tutto : È proprio un brutto vizio, lo facciamo di continuo. Vuoi la fretta, vuoi gli impegni, cadiamo sempre nello stesso errore. Ma non solo. Perché le cattive abitudini spesso diventano consuetudini e Alla fine anche a tavola ci ritroviamo a scivolare sulla stessa buccia di banana. A chi non è mai capitato di consumare il pranzo o la cena in pochi minuti perché sommerso da mille altri impegni? Si tratta di un’abitudine assolutamente ...

“Paola Di Benedetto? Rifatta! Madre Natura solo di nome”. La foto - la prova. All’Isola è un vero schianto - perfetta sotto ogni punto di vista. Peccato che a forza di scavare nel passato - quel particolare - dove il chirurgo ha messo mano - alla fine sia emerso : Sappiamo bene, ormai, che Paola Di Benedetto, una delle naufraghe più in vista (e più sexy) di questa edizione dell’Isola dei Famosi, è stata Madre Natura di Paolo Bonolis. Madre Natura di nome, sì, ma non proprio di fatto. Perché sembra proprio che la bella Paola, che in Honduras, nel giro di pochissimi giorni, è riuscita a conquistare subito Francesco Monte, si sia fatta un po’ aiutare. Dal chirurgo, of course. Sapete come ...

I cd sono alla fine della loro storia trentennale : ci mancheranno? solo un po' : La fine di un'era: negli Usa chiude l'ultima fabbrica di Compact Disc vittima della musica digitale ma anche del ritorno del disco in vinile.

Inter - Spalletti/ Crisi senza fine - Perisic fantasma : “Abbiamo un carattere debole e la colpa è solo mia” : Inter e Spalletti, Crisi infinita: “Abbiamo un carattere debole e la colpa è solo mia”. L'amarezza dell'allenatore nerazzurro dopo il pareggio con il Crotone: sono 10 partite senza vittorie(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 11:19:00 GMT)

Office 2019 : Microsoft conferma che verrà rilasciato entro la fine dell’anno e solo su Windows 10 : Office 2019, la prossima versione della suite di programmi più nota di casa Microsoft, è stata annunciata alla scorsa conferenza Ignite ma solo adesso arrivano maggiori dettagli. Microsoft, innazitutto, ha confermato ufficialmente che verrà rilasciato entro la fine dell’anno e il lancio della versione di anteprima è stato fissato al secondo trimestre del 2018. Inoltre, la suite verrà distribuita esclusivamente con la tecnologia di ...

Commissione banche - la fine è nota : non c'è conclusione condivisa - solo il testo votato dalla maggioranza : 'Abbiamo risposto ai criteri istituzionali' commenta il presidente Casini. Ben diverso il giudizio di Cinquestelle e Fratelli d'Italia che criticano la relazione e puntano il dito sulle connessioni ...

DIRETTA/ Capo d'Orlando Venezia (risultato live 44-69)info streaming video e tv : Si attende solo la fine : DIRETTA Capo d'Orlando Venezia: info streaming video e tv, orario e risultato live della partita che si gioca al PalaSikeliArchivi per la tredicesima giornata del campionato di basket A1(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 21:53:00 GMT)

Si appoggia alla finestra e vola giù dal quinto piano : aveva solo 2 anni : Mortara (Pavia) - Voleva guardare fuori dalla finestra mentre in casa fervevano i preparativi per la cena di Capodanno: così è salito sul tavolo e si è appoggiato al vetro, che si è aperto e lo ha...

Discorso di fine anno : solo 10 minuti per Mattarella - ma non è record : Come ogni 31 dicembre, il presidente della Repubblica è entrato nelle case degli italiani per il consueto Discorso di fine anno . Una tradizione che il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha rispettato ...