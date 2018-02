“È morta ”. Hollywood in lacrime piange la sua icona. La notizia trasmessa poco fa dalla famiglia : La notizia della sua scomparsa ha fatto subito il giro del mondo suscitando una ventata di commozione è tristezza. Immediata la risposta di Hollywood che ha parlato di una “dolorosa perdita per il mondo del cinema”. A dare l’annuncio la famiglia con un comunicato ufficiale. A strapparla all’affetto dei suoi cari, le complicazione di un’influenza. Lassie Lou Ahern, bimba prodigio del cinema muto, è morta nella sua casa di Prescott, in ...

morta Jean Porter - baby star della Hollywood anni '40 : L'attrice stratunitense Jean Porter , baby star della Hollywood anni '40 in numerosi film della Mgm, morta sabato scorso nella sua casa di Canoga Park, in California, per cause naturali. Aveva 95 anni.